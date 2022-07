Complicado puzzle en la política valenciana

A menos de diez meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales en territorio valenciano, la situación en el tablero político de la Comunidad está alcanzando su máxima cota de complejidad. Casi todas las fichas se han desplegado y todavía no hay piezas cobradas, salvo una muy importante, la de Mónica Oltra en el campo de la izquierda poscomunista.

Como ha solido ocurrir, los cambios de ciclo nacionales se han transferido de forma inmediata al mapa autonómico, con ligeras excepciones, más de tipo personal que ideológico. Así pues, el efecto Feijóo existe, corroborado por el éxito andaluz de Moreno Bonilla, aplacando de ese modo la efervescencia de la combativa Ayuso. Como también existe la repercusión de los cismas padecidos en Podemos o de los nuevos planteamientos sumatorios de Yolanda Díaz.

Pero, además, la Comunitat Valenciana añade a su representación como importante foco delegado de España, la influencia de la política catalana, ahora mismo en punto muerto, aunque esa proyección sea mucho más ligera y vaya disipándose conforme transitamos de norte a sur y de la costa hacia el interior de nuestra geografía. Una ascendencia más cultural e ideológica que electoral como demuestra la pervivencia de la figura de Joan Fuster en los círculos universitarios y en los políticos del nacionalismo de izquierdas.

Para empezar, está por ver si, de modo natural, los nuevos votantes se decantarán por la derecha. Son posiciones jóvenes y reactivas contra los que ejercen el poder, sobre las que se fundamentan esos cambios de ciclo de los que tanto hablan los analistas. Curiosamente, tal fenómeno apenas ocurre en ciudades pequeñas.

También pertenece a la esfera de lo cíclico nacional la fortísima tendencia a la destrucción de Ciudadanos, el lánguido declive de Podemos ya sin Pablo Iglesias, el previsible frenazo de Vox ante el funcional renacimiento del PP, o la falta de despegue de Más País fuera de Madrid, confirmando, junto al ayusismo, que la capital del Estado ha creado un medio ambiente político propio, el de la polarización.

Lo singular valenciano pasa, en cambio, por saber si las consecuencias del largo relato sobre la corrupción del PP regional ya han sido descontadas. El PPCV no se ha refundado ni nada por el estilo, antes al contrario, trabaja en la reivindicación de sus figuras históricas, incluso con aquellas que autoliquidó como es el caso de Rita Barberá. Confían en el viento de cola que trae el partido con Feijóo y en los errores del tripartito progresista. Sus candidatos ya formalizados aportan poco más: Carlos Mazón no arranca lejos de Alicante, y a María José Catalá se la ve más cómoda en la política autonómica que en la construcción de un nuevo y atractivo modelo de gran Valencia. Mientras tanto, la renovada presencia de Esteban González Pons no deja indiferente a nadie; su capacidad de seducción y verbo fácil infunden temor tanto fuera como dentro de su partido.

Con todo, el PP puede dar gracias de que Vox semeja un partido extraparlamentario a ojos de la opinión pública valenciana. Los populares, incluso, podrían movilizar políticos de su banquillo con capacidad para reconstruir un modelo liberal en la línea del bilingüismo amable preconizado por su nuevo timonel gallego. Pienso en personalidades como Alberto Fabra, Alicia de Miguel o Fernando Villalonga, incluso en ese paquebote ideológico a la deriva que se agrupa como Demòcrates Valencians, donde descollan desde opinadores como Lluís Bertomeu a personajes como el empresario exportador Roger Mira.

En el campo socialdemócrata no va a ser fácil mantener la mayoría electoral. Su desgaste como gobierno es lógico y se agudiza más en la medida que los socios de la coalición –del Botànic autonómico y de la Nau municipal– han evidenciado demasiadas diferencias. En el caso Oltra, por ejemplo, cuya resistencia ante el avance de su proceso judicial provoca profundas heridas en todos los grupos coaligados. Para empezar, su apartamiento político deja huérfanos tanto al alcalde Ribó como al diputado Baldoví. Es el momento de nuevas ofensivas por parte del antiguo Bloc, capitaneadas por Marzà, e incluso de los verdes del conspicuo concejal Grezzi, para conseguir el liderazgo dentro de Compromís, cuya conversión en partido de valores transversales está por ver si es operativa, como la propia idea de un frente femenino-feminista que Oltra soñó junto a Díaz y Ada Colau.

Si como se apunta, el PSOE resiste la crisis de la izquierda, lo hará porque absorbe las pérdidas de los partidos más radicales. El desencanto progresista se refugia en el partido socialista, no tanto por su buena gestión como por utilitarismo. Por más que en su día se habló de un modelo gerencial incorporando profesionales a la gestión de lo público, lo cierto es que en la realidad de los gobiernos de coalición de izquierdas cada socio ha actuado por su cuenta, y muchas veces saltándose a la torera la debida cortesía informativa para con sus compañeros de gabinete e, incluso, la mínima disciplina presupuestaria.

Así las cosas, el principal activo del PSPV sigue siendo el aura moderada y dialogante que el presidente Puig le ha conferido al cargo, irradiándose más allá de los lindes ideológicos de su propio partido. A Puig apenas le siguen en esa tarea cargos como el polifacético presidente de la Diputación, Toni Gaspar, la política turística amplia de Colomer o el grupo de jóvenes y activos alcaldes en los que se apoyará a buen seguro cuando toquen elecciones. En cambio, ni sus conselleres, ni el think tank del Palau, ni su política de medios, ni las vicealcaldías le van a servir para cosechar más votos de los que herede de la descomposición de sus socios.

En cualquier caso, la partida está viva, y el tablero político se ha transformado en un intrincado puzzle.