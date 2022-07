Estaba yo modelando una alegórica figura de la Justicia, cuando el martilleo de mi cincel pareció amortiguarse como batiendo terciopelo. Al mismo tiempo, noté algo impalpable que me ardía en el interior del oído. Ingresé en Urgencias y, ocho años después, el médico dedujo rápidamente que se trataba de una lesión nerviosa producida por una esquirla de metal caliente que se me introdujo accidentalmente al golpear el hierro.

Aunque las lesiones son algo muy habitual de la vida, no dejan de ser fascinantes. Ocurren frecuentemente en nuestra infancia y pueden ser de naturaleza física, como en este caso, pero también mental. Nos sobrevienen por haber estado solos frente a un acontecimiento que no teníamos controlado, o por haber recibido un ataque inesperado. Lo que está claro, a cualquier edad, es que hacen saltar, a la vez, todos nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras ansiedades, nuestras frustraciones y hasta nuestros rencores.

En una lesión de este tipo, las células que perciben el sonido pierden su impulso excitador y hacen que determinados tonos no puedan recibirse en el cerebro. La consecuencia de esta ausencia de sensibilidad es que el oído compensa su pérdida sobreexcitando las células sanas. Así, se pierden en nuestro entendimiento fragmentos de las palabras y su sentido. Nuestro cerebro inventa otras en su lugar para poder seguir pensando al ritmo normal sin parecer notar que, poco a poco, se va aislando en su nuevo y oscuro mundo. Percibe una realidad dañada por un patrón incorrecto.

No sabemos qué nos está pasando, empezamos a atacar el problema en su superficie, automedicándonos con pastillas o alcohol. Pero el problema está en lo profundo de nuestro cerebro. Es el momento de poner todo patas arriba, de hurgar en nuestra oscuridad. Nos va a doler. Claro que nos va a doler, porque muchos de esos daños están ligados a lo que somos, a nuestra personalidad, aunque nosotros no los hayamos puesto allí.

Nuestra responsabilidad es extirpar esos males confusos producidos por extremismos. Sin buscar culpables, porque lo que estamos buscando es escuchar y crecer. Y eso cuesta mucho trabajo, esfuerzo y dedicación.

Así que si se preguntan por qué oyen hablar cada vez más confuso, más fuerte y les produce incomodidad, es porque lo que están escuchando es un sonido unilateral, monótono y sobredimensionado de la política: unos discursos absurdos sobre lo autopercibido como si fuera lo real. Y donde hay que aplicar estimulación urgente es precisamente en el otro extremo, en la realidad que hemos dejado morir.

Cuando todos los políticos del mundo dejen de creer en sus mentiras y reconozcan que únicamente sirven a los intereses de las grandes empresas, que se pasaron la pandemia por el escroto, que hicieron fiestas, se repartieron beneficios y trabajos cómodos, probablemente -debido al shock- no volvamos a ser los mismos. Pero eso es bueno. Es tiempo de empezar de nuevo, con fuerza. De no descuidar, como antaño, a los ancianos, a los niños, a las mujeres, a los necesitados. Y que con toda esta mierda de residuos creados no generemos más odio, sino abonos. La historia es el terreno más fértil para crecer, y yo quiero ver flores. Que se restaure el equilibrio de nuestro sistema nervioso para procesar la información que hoy nos llega desde este sistema sensorial deficitario.

Una afección de estas características ya está teniendo una grave consecuencia sobre el control del equilibrio y la estabilidad en nuestro mundo real, ocasionando gran impacto en nuestra calidad de vida. Después de esta enfermedad, el déficit puede recuperarse y el sistema volver a su estado basal. Pero síganle aplicando los principios de esta falsa economía, tan fraudulenta que hasta las falsas monedas han podido cotizar en ella, y las únicas flores que verán serán las de nuestras tumbas.