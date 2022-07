Fa uns mesos es van conèixer els resultats finals del programa europeu Horizon 2020. El programa, coordinat per la Comissió Europea, va mobilitzar 80.000 milions d’euros entre els anys 2010 i 2020, a través d’un fons per estimular i donar suport a projectes de recerca i innovació. Es tractava d’allò que en argot europeu s’anomenen «fons competitius». A diferència d’altres tipus de fons —com els Feder—, aquests no tenen una adjudicació prèvia per estats o per sectors: les entitats que hi estiguen interessades —empreses, administracions o centres d’investigació—, han de presentar el seu projecte i competir en igualtat de condicions amb la resta de participants de la Unió Europea. Es tracta per tant d’una convocatòria molt exigent que posa a prova la capacitat d’innovar i investigar dels diferents estats —i regions— europeus, tant a nivell privat com públic, i sense cap mesura compensatòria que puga dissimular les diferències existents, ja siga en infraestructures, personal o pressupost que es dedica a aquests temes. Els resultats, doncs, poden servir per fer una bona radiografia de la situació de la investigació aplicada i la innovació en les diferents zones de la UE.

La radiografia dels resultats per estats no pot ser més il·lustrativa. Alemanya, el país més ric i poblat de la UE, s’emporta el 16 % del pressupost total i amb els tres estats que la segueixen es cobreix més del 50 % del pressupost, són: Regne Unit (encara no s’havia produït el Brexit) amb el 13 %, França, amb el 12 %, i l’Estat Espanyol, amb el 10 %. El resultat doncs, dels projectes espanyols es pot definir sense cap mena de dubte com a molt bo, per damunt, per exemple, del d’Itàlia, un país amb més població i un major PIB. Un dels punts que més crida l’atenció és que la pràctica totalitat dels fons es concentren en l’Europa occidental —a excepció de Portugal que només n’obté l’1’5%— i que 10 estats es queden amb el 87% dels fons. Què passa amb l’Europa de l’Est? Quina és la posició d’estats molt poblats com Polònia o Hongria que a més porten molts anys rebent fons estructurals de la UE per poder assolir el nivell de desenvolupament mitjà de la UE? La contribució dels països de l’Est és pràcticament inexistent, Hongria es duu el 0,60 % del total, i Polònia l’1 %. La bretxa entre l’Europa «rica i dinàmica» de l’oest i la que encara es troba en una situació molt menys desenvolupada i sense capacitat de competir, a l’est, és molt evident, i sagnant. Alguna cosa no s’està fent bé a la Unió Europea, quan països com Polònia o Hongria que boicotegen sistemàticament les polítiques europees al temps que reben fons estructurals no poden —o no volen— competir en les convocatòries més exigents per avançar cap a la innovació i la investigació.

I a Espanya?

Els resultats a l’Estat Espanyol poden resultar enganyosos. En general, com hem vist, són molt bons però si descendim a nivell autonòmic... el panorama canvia. Catalunya apareix en el primer lloc com a guanyadora de fons Horizon 2020, amb més de 1.700 milions, seguida molt a prop per Madrid (1.550) i un poc més lluny per Euskadi (850) i el País Valencià (526). Els resultats valencians són realment espectaculars. En una comunitat autònoma castigada per l’infrafinançament i que ha patit dècades de desídia per incentivar la investigació i la innovació en les empreses, el teixit productiu i investigador ha demostrat una gran capacitat de competir a nivell europeu i ha fet real aquell tòpic dels empresaris valencians com a «espavilats i sense por a la competició en l’exterior». Però els números són evidents i cruels: Catalunya i Madrid s’emporten més del 50 % dels fons que arriben a l’estat. Euskadi —que en proporció a la seua població té uns resultats estratosfèrics—, el País Valencià i Navarra (tenint en compte la seua demografia) tenen bons resultats, i la resta... Sí, també a l’Estat Espanyola apareix clarament una bretxa entre les comunitats més «dinàmiques», capaces de competir contra la resta de la Unió Europea, i les que no poden fer-ho, castigades entre altres coses per la despoblació, tot i ser les més beneficiades pel sistema de finançament autonòmic... i això hauria de fer pensar als nostres dirigents.

El miratge de Madrid

Abans d’acabar cal repassar les xifres de Madrid per no deixar-nos enlluernar pels seus resultats. La idea de Madrid com una comunitat autònoma «dinàmica i emprenedora» és potser una tergiversació. Perquè la principal entitat que aconsegueix els Fons Horizon 2020 a Madrid és el CSIC, un organisme governamental que té la seu a Madrid, i també reben molts fons ens públics com AENA o l’Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria. A més, entre els receptors destaquen grans empreses instal·lades a Madrid com Acciona o Indra, que treballen majoritàriament amb el govern central. Per contra, la major part dels fons que rebem al País Valencià van a parar a projectes presentats per pimes. D’un costat l’«efecte capital», amb institucions del govern espanyol i grans empreses que en depenen, i de l’altre empreses mitjanes i xicotetes sense por a competir a Europa. Crec que queda molt clar qui és més «dinàmic».