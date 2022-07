LOS CLUBES SON UNA BUENA INVERSIÓN

Llegados a la canícula es el tiempo de las finales de las competiciones más importantes de los clubes de la pilota valenciana. Nos referimos a las de Galotxa, Raspall, Llargues o Frontó, las clásicas que desde hace una cuarentena de años, que se dice pronto, han movilizado a cientos de pelotaris y decenas de pueblos; han activado sentimientos y han creado una historia poética. Hubo un tiempo en que el desarrollo de estas competiciones tenía una adecuada visibilidad. Las finales congregaban a cientos de personas. Se resucitaban viejas aficiones y se creaban nuevos aficionados que surtían de espectadores a los trinquetes profesionales. Existía un reverencial respeto a las competiciones nacidas en las entrañas de las calles. Decenas de nombres procedentes de pueblos como Xeraco, Bicorp o Rafelbunyol; como Alfarp, Benavites, Sollana, o Murla y El Campello, entre otros muchos, siguen en la memoria de los más fieles aficionados. El club y su historia renovaban la permanencia secular del Joc de Pilota. Estaba en otro plano distinto, ni superior ni inferior, el mundo profesional, en un tiempo en que era impensable que una final del Individual no abarrotase los trinquetes de Pelayo, Sagunt o Gandía. Había un trasvase de aficionados y de potenciales figuras entre el mundo de los clubes y el profesional. Eso se acabó. La visibilidad de las competiciones de clubes ha quedado relegada a la insignificancia. Y eso tiene consecuencias. Ni siquiera sus finales más destacadas parecen ser respetadas. Se ha impuesto el relato de la necesidad de apostar por las ‘referencias’. No hay ni un solo niño o niña que no tenga esas referencias. Hoy podríamos señalar a Puchol II, Tonet IV, Victoria o Mar. Las tuvimos en tiempos de Rovellet, y de qué manera en tiempos de Genovés. Los más viejos hablan de que en su niñez el referente era el Xiquet de Llanera. Siempre necesitamos Messi, o Rafa Nadal…Naturalmente. Pero también necesitamos personas anónimas que cultiven la vida de los clubes por el placer de mimar una herencia. Necesitamos escuelas en las que los niños y niñas sueñen con ser titulares y compartir los abrazos de un triunfo en la final del club de su pueblo. Y a falta de otras motivaciones crematísticas sólo les resta visibilizar y prestigiar esos triunfos. No es pedir mucho. Es pedir lo justo y lo conveniente. Porque el día que no haya motivaciones no habrá clubes, ni se crearan nuevos aficionados, ni se cultivaran canteras, ni se llenarán los trinquetes profesionales. Eso ya pasó en la historia del siglo XX. Y de la historia conviene aprender para no repetir. Un ejemplo: en Chiva no hay club de pilota. En Meliana o en Vinalesa, sí. No veo a nadie de Chiva en una final del Individual. Y veo a muchos de Meliana o de Vinalesa…