De Baptista Tafolla sabem, també, que pel 1570 va estar immers en una brega que acabà amb la mort de l'oponent, i els seus veïns no el tenien massa ben conceptuat. Un d’ells el qualifica de «diable». I potser havia fugit a Itàlia, després d'allò. En qualsevol cas, ara se'l jutjava pel delicte de sodomia comés amb fra Miquel. El frare, també interrogat per la Inquisició, va declarar que havia tingut sexe amb Antoni Marco -d'Alzira i que li va dir que també havia mantingut relacions sexuals amb un francés ja difunt-, en casa de Marco; i amb Joan Montboí -casat i d'Algemesí-, que el visità una nit en la cel·la monàstica.

Fra Miquel, però, en la seua declaració ens ofereix més dades: les relacions amb Tafolla sembla que, si bé havien estat esporàdiques, s'havien matingut en el temps. L'un o l'altre s'havien buscat i s'havien trobat. Com afirma Mompó: «els dos amants, ja des de la infantesa, durant l’adolescència i ara a l’edat adulta mantenien una relació més o menys duradora, subjecta a l’anonimat». Però a fra Miquel, a més, li podem entreveure moltes més relacions amb «muchos moriscos».

El frare trinitari alzirenc degué passar tot un calvari, des de l’arribada de l’inquisidor al seu monestir: «el diablo le tentó que se hechase en el río. Y así este se determinó de hecharse en el río Júcar, qu·está allí junto, y se desnudó de sus vestiduras y se hechó en el agua.» Tanmateix, en començar a ofegar-se «invocó a nuestra Señora de Montserrate y alló un palo qu·estava hincado a la orilla del río y se asió a él y salió fuera». La cosa semblava clara als inquisidors i Tafolla encara va declarar que les relacions n’havien estat moltes més i que no recordava on ni quantes.

Miquel de Morales va ser condemnat a ser degradat públicament per l'arquebisbe i, després, relaxat -és a dir, lliurat- a la justícia per a rebre el càstig previst. I el 24 de juny de 1574, en l'acte de fe celebrat a la plaça de la Seu, foren cremats Miquel de Morales i Baptista Tafolla: segurament varen descobrir el sexe junts -i, potser, l'amor o un afecte especial que no sabrien com explicar-, en unes nits adolescents, a Alzira; i no sabien que allò els portaria a morir, també junts, a València, un dia de sant Joan, en presència de les autoritats civils i eclesiàstiques de la ciutat i del regne. En un altre món impossible, haurien pogut viure junts -o no- i estimar-se més -o no. Però, sobretot, haurien pogut viure: cosa que la intransigència no els va permetre. La intransigència d'alguns que encara ho impedeix en alguns països i ho voldria impedir, també, ací.