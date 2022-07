Las imágenes son escalofriantes. Cientos de personas intentaban llegar a Melilla desde Marruecos. Un muro alambrado y montones de policías y guardias civiles a un lado y otro del muro lo impedían. Daba igual. No hay obstáculos para nadie cuando el hambre aprieta. ¿Se acuerdan de cuando nuestros pueblos se quedaban vacíos porque esa misma hambre la sufríamos nosotros y buscábamos una vida mejor cruzando la frontera con Francia? Pero claro, ahora quienes pretenden cruzar la valla de Melilla son negros y sobre todo pobres. Y nos inventamos que vienen aquí para robarnos el trabajo, para que la Sanidad pública los atienda a ellos antes que a nosotros, para que conviertan a nuestros hijos en víctimas de la droga. Nos inventamos lo que sea con tal de que la solidaridad y la justicia social sean letra mojada en las políticas migratorias. Cuando cruzábamos la frontera para ir a vendimiar en las tierras del sur de Francia sólo llevábamos un equipaje: buscar una vida digna que aquí no teníamos. Y allá que nos íbamos llenando los trenes y los autobuses. Pues eso mismo buscan quienes intentan llegar a nuestro país, sólo que con una diferencia importante: llegan atravesando muros policiacos llenos de pinchos o en barcas que apenas resisten más que si fueran de papel.

Mueren como moscas, pero nos importa un pito. Que no vengan si no quieren que los maten en la frontera que separa a los blancos de los negros. O dicho de otra forma: en la frontera que separara a los ricos de los pobres. Al pie de la valla hay decenas de muertos y muchísimos heridos. La brutalidad policial no me la invento yo en esta columna. Ahí están las imágenes, las crónicas periodísticas a pie de valla, muchas declaraciones políticas que no sólo no niegan esa brutalidad sino que afirman que era necesaria para evitar el asalto a la frontera. Incluso el propio presidente del Gobierno dijo que el conflicto había sido bien resuelto, aunque luego se disculpara. Y no te veas ya la extrema derecha: esos de Vox que aplauden como palmeros entusiastas esa violencia cerril contra la pobreza. Es lo suyo: señoritos millonarios que nunca han dado palo al agua y dicen defender los derechos de los pobres. Y mucha gente se lo cree.

La guerra en Ucrania tras la invasión rusa desató en nuestro país una enorme corriente de solidaridad con quienes huían de esa guerra. En todas partes se abrieron las casas para acoger esa huida. Miles de personas dejaban atrás un paisaje de ruinas porque las guerras lo destruyen todo, menos las cuentas corrientes de quienes siempre salen ganando sean unos u otros los vencedores de esas guerras. Llegaban aquí con lo puesto y con esa mirada ausente que es la manera de mirar que tienen los destierros. Es la misma mirada de quienes intentar salvar la valla de Melilla, o la que nos atraviesa dolorida cuando desembarca medio muerta en las costas del Mediterráneo. La mirada de la desprotección y el abandono. La mirada de la incertidumbre. La mirada del miedo. Recuerdo los versos de García Lorca en su libro Poeta en Nueva York: «Hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, / donde espera la dentadura del oso». No les espera el paraíso que sueñan en sus países de origen. Nadie les ha dicho que ese Paraíso sólo existe en su imaginación, en la pesadilla que antes fueron sueños compartidos a la búsqueda de una vida que tuviera que ver con la dignidad y no con la vergüenza.

Sin embargo, esa corriente de solidaridad con quienes llegaron y siguen llegando de Ucrania nunca se ha dado cuando se trata de acoger el flujo migratorio que nos llega del Sur ocupado por la extrema pobreza. Huye ese flujo de las dictaduras políticas y los dictados de la hambruna. Quieren encontrar lo mismo que quieren encontrar quienes vienen de Ucrania, exactamente lo mismo: vivir en paz y que la vida los trate con una dignidad que nadie les debería negar en ningún sitio. No sé cuánto durará esa solidaridad. Las guerras duran siempre más de lo que suponemos. A veces no se acaban nunca. Poco a poco nos acostumbramos a sus terribles consecuencias. Al final el ser humano se acostumbra a todo. Poco a poco oiremos hablar de la guerra de Ucrania cada vez menos. Y nos acostumbraremos al olvido.

Mientras tanto, las fronteras que separan la riqueza de la pobreza son cada día más fuertes. El color de la piel y los bolsillos de la gente son el sello que se acuña en el pasaporte para alcanzar los nuevos paraísos. Al pie de la valla de Melilla hay decenas de muertos. Los han dejado caer en fosas comunes, sin autopsias y sin identificar, como si fueran sólo un despreciable montón de carne apaleada. O peor aún: como si nunca hubieran existido. No me puedo explicar cómo un país que ha sido carne de exilio y de hambre se niega ahora a recibir como iguales a quienes llegan para buscar aquí una vida como la que buscábamos nosotros en otros sitios hace muchos años. Y la seguimos buscando ahora mismo. No me lo puedo explicar por mucho que lo intente. Para nada me lo puedo explicar. Para nada.