Acatxes la mandíbula i una enorme panxa t’impedeix veure què hi ha més avall. Mires a l’espill i et torna la imatge d’un cos obès, com en la barraca de fira amb espills còncaus i convexos on et diverties veient el teu cos deforme. Sols que ara no et fa riure. I decideixes aprimar-te buscant una figura estilitzada impossible d’assolir. És el somni daurat de la perfecció estètica que encisa certes persones que odien el propi cos i el martiritzen fins els límits de la inanició. Obstinat en esmenar la pròpia imatge esdevens jutge del teu cos sentint-te doblement culpable: com acusat i acusador. Neguit que afecta també a persones que tenen una imatge distorsionada de si mateixes.Darrere de l’ideal de bellesa estan les indústries de la moda i les farmacèutiques, que se n’aprofiten de l’estigma que s’associa, sobretot, a la identitat de les dones. Les grosses són lletges, avorrides, superficials, descurades... I són grosses perquè volen. És el discurs «grosfòbic» que, com a sinònim de repulsió i menyspreu envers les persones grosses, les estigmatitza, margina, estereotipa, prejutja i rebutja perquè els seus cossos no coincideixen amb els cànons de bellesa que la societat valora. L’obesitat és el pitjor dels pecats quan s’interpreta com una patologia que mereix l’estigmatització social i culpa a la persona obesa d’aquella condició.L’obesitat, per sí sola, no és indicador de malaltia. Que cal adoptar hàbits saludables? Sí. Però això no justifica les caricatures i mems que denigren amb l’excusa de fer gràcia; ni els insults, colps, invectives i exclusió social que generen símptomes depressius, baixa autoestima i estigmatització; ni l’assetjament al gros de la classe que pateix problemes de socialització, convertint la grossor en factor de discriminació. Hi ha dues mirades contradictòries sobre la grossària que una víctima explica així: et fan sentir que ocupes massa espai i al mateix temps et tracten com si fores invisible. Una fòbia que mai fa vacances. I encara menys a l’estiu.