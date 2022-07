El encuentro. Fue hace quince años y recuerdo, por encima de todo, dos sensaciones. La primera, el nerviosismo que sentía de camino al Hotel Westin porque iba a conocer a una figura extraordinaria. De esas que empequeñecen a cualquiera. Tomás Vives Antón ha sido muchas cosas en su vida: fiscal, catedrático de Derecho Penal, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), vicepresidente del Tribunal Constitucional. Pero, por encima de todo ello, la fama que le precedía era la de ser un maestro. Un maestro querido y admirado. Un certero ensayista. Uno de los grandes juristas del último medio siglo. Así crucé yo el vestíbulo del hotel, recién estrenada en el cargo de presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Él me quería conocer. Y gracias a la complicidad de dos magníficas personas y excelentes juristas cuya amistad nos unía -mi preparador y fiscal Miguel Miravet, fallecido cinco años antes, y mi amiga del alma Marisa Cuerda, hoy catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I- mantuvimos aquel primer encuentro. A lo largo de una cálida conversación que se prolongó varias horas, sentí una segunda sensación, fuerte e indeleble, que aún recuerdo perfectamente. Sentí que estaba entrando en mi vida una persona importante. Que, de alguna manera, Tomás Vives Antón me estaba adoptando como discípula. El máximo honor.

2. El maestro. Un maestro da lecciones. Pero, ante todo, enseña a pensar. A formularse las preguntas adecuadas. Esa era la grandeza humanista de Tomás. Él, igual que el añorado Miguel Miravet, pertenecían a esa generación de sabios que entendían que el sistema penal ‒más allá de la sanción‒ debía ir acompañado por el respeto a las garantías constitucionales y a las libertades que consagra la Constitución de 1978. Sin ellos no hay ni Estado de Derecho ni democracia. Y ese espíritu fue el magisterio de Tomás. A mí me enseñó otra manera de interpretar el Derecho y, de manera muy especial, otra forma de concebir el proceso penal. Sus sentencias desde el Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión o la prisión provisional situaron los derechos fundamentales como el pilar insoslayable que nunca -jamás- puede traspasar la respuesta punitiva del Estado.

3. La alumna. Me lo enseñaron y no se me olvidó: la palabra alumna proviene del verbo alimentar y quiere decir eso mismo: «persona criada por otra». Es, en ese sentido, en el que siempre me he considerado alumna de Tomás Vives Antón. Tomás fue para mí ese refugio intelectual y afectivo que solo algunos tenemos la suerte de encontrar. Ese abrigo al que podemos recurrir en cualquier momento en busca del consejo y la ayuda pertinente. Durante mis años de ejercicio en la Fiscalía, como presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y también cuando asumí la portavocía del Consejo General del Poder Judicial en su sexto mandato, siempre confié en su portentosa mente jurídica y en su profundo pensamiento filosófico. Sabía que, si no era capaz de darme la solución, en las palabras de Tomás encontraría el planteamiento correcto de la pregunta. No solo eso. Su cercanía humana era tan grande que su adiós deja un vacío imposible de llenar. La orfandad que dejan los amigos, los maestros, los hombres buenos.

4. El legado. ¿Qué queda de la obra de cada uno cuando abandonamos la escena? ¿Qué se salva y qué se olvida? El legado intelectual y académico de Tomás Vives es inmenso. Sería estéril intentar condensarlo en estas breves líneas. Pero él, con la clarividencia que solo alcanzan las mentes brillantes, sí que supo condensar la esencia de su legado. Fue en un artículo escrito con motivo del XXV aniversario de la Carta Magna. En él, se refirió a nuestra Ley de Leyes como «ese pequeño pedazo de papel» que refleja «una parte esencial de lo que somos y queremos ser como sociedad y como individuos», y que no es otra cosa que una sociedad democrática, pacífica, libre y diversa. Ahí está resumida su mirada sobre la Justicia. Tal como él la entendió como fiscal, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, como catedrático de las universidades de Alicante y Valencia y vicerrector de ésta última, como vicepresidente del Tribunal Constitucional, como fundador de Justicia Democrática -la asociación de jueces y fiscales cuyo papel fue determinante para derribar las viejas estructuras del sistema judicial del franquismo- y como impulsor, junto a su mujer Candelaria López, de la librería y después editorial Tirant Lo Blanc, un referente académico en materia jurídica.

5. El recuerdo. Pocas veces la palabra maestro se ha usado con tanta propiedad como cuando la elegimos para referirnos a él. Permanecerá, sin duda, su ingente obra y el legado de su ejemplo en la defensa de los derechos y de las libertades. Tomás nos ha dejado. Deja este mundo, es cierto. Eso cuentan los obituarios que nunca hubiéramos querido leer, o al menos no tan pronto. Sin embargo, es una verdad a medias. Tomás, que siempre hacía las preguntas oportunas, nos preguntaría: ¿Ha desaparecido aquello que representó, aquello que defendió, todo a lo que contribuyó? Y la respuesta, en esta triste y difícil hora, es sencilla: Por fortuna, sus enseñanzas permanecen, alimentando a sus alumnos y pasando a la siguiente generación. Su recuerdo es eterno. Perdurará siempre. Muchas gracias, maestro.