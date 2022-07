Aún no hace mil años, poco más de cien, un empresario vasco con múltiples negocios fijó sus ojos en una mina de hierro que permanecía inexplotada, debido a su ubicación, lejana del mar y por lo tanto de difícil explotación, entre las provincias de Teruel y Guadalajara. Adquirió los derechos para su explotación, construyó un ferrocarril de 204 kilómetros hasta la costa de Sagunto, con 26 puentes con un total de 1.575 metros y 18 túneles con un total de 3.000 metros además del material móvil necesario como locomotoras, vagonetas, etc.

En la costa, después de adquirir o expropiar los terrenos necesarios, construyó primero un embarcadero de mineral y más tarde un Puerto, luego instalaciones de aglomerado del mineral de briquetas y nódulos.

Buscó trabajadores donde pudo y construyó para ellos viviendas , Iglesia, colegio, campo de fútbol, hospital, economato, al tiempo que impulsaba la vida social de la población.

Sus barcos cargaban el mineral que llegaba por el ferrocarril y lo exportaban a Europa incluso durante la primera Guerra Mundial donde le hundieron muchos barcos. Aprovechando la gran demanda de naranjas, patatas y cebollas en Inglaterra, favoreció también esta exportación para satisfación de los agricultores saguntinos.

Más tarde construyó la más importante y moderna fabrica siderúrgica de España, aunque para ello tuviera que buscar al mejor ingeniero que estaba en Estados Unidos y traerlo a Sagunto.

Las necesidades de personal las cubrió como pudo, pero la fuente principal eran los trabajadores que se formaban en una Escuela de Aprendices que construyó y puso en funcionamiento con los profesores y material necesario para las prácticas.

Para realizar esta magna empresa nunca contó con ayuda estatal de ningún tipo. Todas las inversiones fueron financiadas a costa de los socios de sus dos compañías, la minera y la siderúrgica. Muy al contrario tuvo que sufrir el acoso de las empresas Central de Aragón y Altos Hornos de Vizcaya, que utilizaron todas sus influencias en el Gobierno para retrasar y dificultar los nuevos proyectos que les suponían una competencia no deseada.

Influyó de manera decisiva en el urbanismo de la población que surgía alrededor de las instalaciones, construyó mas viviendas para obreros, técnicos e ingenieros en una zona que, mucho más tarde se convertiría en una zona verde de la nueva Ciudad.

Cuando era necesario, el ferrocarril también transportaba a quienes se dirigían al trabajo y a los que se desplazaban entre lo que ya era Sagunto y El Puerto.

El transporte por carretera no era muy necesario, ya que se utilizaba el ferrocarril y los barcos, pero, aún así favoreció la comunicación entre los dos núcleos que solo disponían de un mal camino con infinitas curvas.

Miles de trabajadores de todas las categorías trabajaron en estas instalaciones y todos ellos acompañados de sus familias impulsaron la vida económica y social del nuevo núcleo de población.

El principal impulsor de todo esto fue Ramón de la Sota, director gerente de las dos compañías que, para su desgracia murió en el exilio durante la guerra provocada por el golpe de estado militar de 1936. Los vencedores de esa guerra no tuvieron ningún problema en multarle con cien millones de pesetas a pesar de que ya había muerto.

Aznar , su socio, se alió con Franco y los suyos y vendió a precio de saldo la siderúrgica a su principal competidor Altos Hornos de Vizcaya. La familia Sota, hijos y nietos, también tuvieron que pagar fuertes multas y nunca más pudieron volver a Sagunto.

Hoy, aún no hace mil años, si alguien se propone hacer una inversión comparable, aunque, sin duda nunca será igual, exige que le paguen un parte importante de los millones de euros necesarios, que le hagan carreteras, terreno urbanizado en condiciones, puerto, ferrocarril, carreteras y que se preparen cursos de formación para los trabajadores que pueda emplear, residencias u hoteles para sus directivos y clientes, etc, etc.

Todo y mucho más se lo encontrará el nuevo inversor hecho y pagado y es de suponer que no tendrá ningún interés en los problemas que pueda sufrir la población en la que se asienta. Para eso ya esta el sector público que para que todo esté claro tiene un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) para el desarrollo del vehículo eléctrico de miles de millones de euros de ayuda a fondo perdido, al que ya hubiese querido acogerse Sota.

¿Qué ha pasado en tan poco tiempo para que cambien tanto las cosas? ¿ Cómo ha variado tanto la protección al inversor privado a cargo de fondos públicos? No lo sé, o si, pero me gustaría que alguien me lo explicara.