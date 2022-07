En una ocasión un amigo economista me explicó la necesidad de un sector público, en general, y en la cultura en particular. En opinión de mi amigo, una compañía privada sería incapaz de sobrevivir en este país si sólo representará obras clásicas del Siglo de Oro. Por ello la existencia de una Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) se convertía de este modo en un servicio público que, más allá de la rentabilidad económica, aseguraba la pervivencia entre nosotros de genios como Cervantes, Lope de Vega, Calderón o Tirso de Molina. Que no es cosa menor. Dicho con otras palabras: del mismo modo que un Estado democrático del bienestar debe garantizar sanidad, educación o pensiones públicas de calidad, también debe encargarse de que nuestro patrimonio teatral no se pierda. He recordado estos imbatibles argumentos en estos días en los que nuestro país asiste a multitud de representaciones al aire libre (en el sentido literal y en el metafórico) que abarcan desde el corral de comedias de Almagro al teatro romano de Mérida, desde los recintos históricos de Olite o Alcalá de Henares hasta llegar al Mediterráneo en festivales como el barcelonés Grec o el valenciano Sagunt. Estas citas veraniegas han consolidado aficiones, creado nuevo públicos y han superado ese aparente envaramiento de un teatro que sigue absolutamente vivo porque nos habla de temas universales, es decir, del amor, de la muerte, de la amistad, de la honradez, de la corrupción, la codicia o el engaño. En definitiva, de la vida misma. A veces en clave de drama y otras con la ironía de la comedia.

Con décadas de retraso, con siglos incluso, España se sumó al carro de dignificar el teatro clásico ya en los tiempos democráticos al crear la CNTC en 1985 de la mano de un artista excepcional como Adolfo Marsillach al que muy justamente este año se le ha dedicado un homenaje en el festival de Almagro. Desde aquella fecha, los colectivos profesionales del teatro han intentado llevar la escena a la calle y hacer atractivas para las jóvenes generaciones obras en apariencia lejanas. En buena medida lo han conseguido y han compensado esa ausencia inexplicable y persistente del teatro en colegios e institutos. Lo cierto es que produce envidia que alumnos británicos, franceses o alemanes conozcan bien a sus clásicos porque los estudiaron de niños o jóvenes, al tiempo que aprendieron herramientas tan básicas como disfrazarse o hablar en público. También suscita admiración la atención que merecen maestros como Shakespeare o Moliere frente al desdén que, con frecuencia, observamos hacia genios como Cervantes o Lope de Vega que, sin ir más lejos, cuentan con unos penosos y mediocres museos en Alcalá de Henares y Madrid, respectivamente. En fin, hemos avanzado, pero queda mucho camino por recorrer. Entretanto conviene recordar a tipos como Marsillach y a herederos suyos como Lluís Homar, Adriana Ozores o Carlos Hipólito que vuelcan su talento en divulgar el teatro clásico. Y, por supuesto, en hacer disfrutar al público en preciosos palacetes de Almagro o en las impresionantes gradas del teatro romano de Sagunt. Que les guste la función.