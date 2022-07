Falta menys d’un any per les eleccions municipals, i també per les generals que, si tot va bé, tindran lloc mesos després. I ara al President del Govern espanyol li venen les presses per fer tot el que no ha fet des que va jurar el càrrec davant el rei. Pedro Sánchez no vol que els adversaris: la dreta extrema i l’extrema dreta l’enxampin desprevingut amb els pixats al ventre. Cada matí arriben a la seua taula de treball noves enquestes que van avisant-lo que Feijóo va arribant amb tota la força del cavall guanyador a xafar-li l’herba dels jardins de Moncloa. El líder del PSOE es conscient que es President del Govern gràcies a unes forces polítiques a les que, darrerament, té un poc abandonades. Fins i tot tinc la impressió que està actuant de manera desconsiderada amb els seus socis de Govern, que diuen assabentar-se per la premsa d’algunes de les decisions que han d’aprovar al Consell de Ministres. Per la baula de Podemos no hi ha perill de trencament del Govern, aquests, per convicció o per defensar el lloc de treball, no trencaran la cadena que els té units als despatxos ministerials. Al PNB amb unes concessions, especialment econòmiques, sempre el tindrà al seu costat, però li queda clavada l’espina de Catalunya.

Per això divendres passat va enviar el ministre Bolaños a Barcelona per parlar amb la Consellera de Presidència, Laura Vilagrà a fi que prepararen una cita entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez. D’aquella reunió va eixir un «Acord marc pel diàleg i la negociació» i el compromís de celebrar aquest divendres una reunió entre els dos Presidents: el de Espanya i el de Catalunya. Ja fa quatre anys, encara era President Quim Torra, també es va signar un document, la «declaració de Pedralbes» que, al final va resultar paper mullat. Allà, com al document de divendres passat, ja es parlava de «conflicte polític» i de solucions per garantir la «seguretat jurídica» de ciutadans i polítics catalans. El conflicte polític entre Catalunya i Espanya continua, encara que alguns no els vulguen veure, i la «seguretat jurídica» ja hem vist, fa unes setmanes, que no es respectada per una part de l’Estat que es dedica a espiar furtivament a polítics, periodistes i simples ciutadans de Catalunya.

El punt 2 del document, relatiu al aspectes metodològics del Procés de Diàleg i Negociació diu «les reunions seran públiques quan hi hagi acords, amb l’objectiu d’informar la ciutadania». Mal comencem, la ciutadania vol llum i taquígrafs, no secretisme i ocultació. La ciutadania vol saber el que es parla en aquesta Mesa de Diàleg i Negociació. La ciutadania vol conèixer les propostes que fa la part catalana i les respostes que reben del Govern espanyol. Que ara, per part del Govern espanyol, es diga que «l’actuació de les institucions garantirà en tot moment els drets fonamentals, la privacitat i la llibertat política i ideològica» és aigua en cistella, pura semàntica que no soluciona ni el problema dels exiliats, ni el dels més de tres mil catalans imputats per la Justícia arran del Procés, ni el de les intromissions dels jutges en l’ensenyament. «Parole, parole», com en aquella vella cançó de Mina, un bla,bla, que ja hem escoltat moltes vegades.

Per ser seduïts pel Govern espanyol els catalans volen escoltar alguna cosa més que els cants de sirena de sempre. ERC està jugant-se el prestigi si Sánchez, torna a fer el paper de tafur del Mississipí, i fa bo, com ja ha fet, aquella dita «prometer hasta meter y una vez metido nada de lo prometido» Cal seure a la Mesa exigint una Amnistia, la derogació de la sedició i que des de la Fiscalia no es posen pals a les rodes de l’independentisme català.