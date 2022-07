La juventud “está en contra de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y ¡no a la guerra!”. Indudablemente “está por la labor”. Ester, llegada desde Puzol, en la plaza de la ermita en Orriols, asistió a la manifestación antibelicista organizada por veintitrés asociaciones. “Diferentes colectivos han firmado el manifiesto de ¡no a la guerra!”. Era la primera acción en la calle y la multiculturalidad fue protagonista, “de diferentes nacionalidades”.

“Aquí se ha hecho a nivel de barrio, eso crea muy buen clima”. Ester reconoce la necesidad de “un poco de presión y que el pueblo se pueda pronunciar”. ¿Por qué no se multiplica ese ímpetu? ¿Por qué siempre hay personas limitándose a contemplar las acciones como algo ajeno? “Que no haya esa pasividad”. Gracias a movilizaciones “se pueden cambiar situaciones”.

¡Mujeres en acción! Son indispensables para el avance de cualquier sociedad. Aquellas comunidades, países, entidades donde se minusvaloran, desprecian y violentan a las mujeres son ponzoñosos cobijos de podredumbres, terror y atraso. “Que la voz se considere de igual a igual, en algunos colectivos falta”, comenta Ester. ¿Por qué hay que esperar a que haya un hombre para la movilización? Las mujeres son piedra de toque en diversos frentes aunque, “a veces, nos quedamos en segundo plano para causas que no son específicas de la mujer, sea cual sea”.

En la reciente “fiesta de las armas” celebrada en Madrid, sólo cuatro mujeres formaron parte del escuadrón principal junto a veintisiete hombres. Dinamarca, Estonia, Eslovaquia e Islandia tuvieron lideresas en la foto oficial ¿Quién duda del imperio patriarcal hasta para tramar estrategias bélicas?

“La guerra está provocando la inflación, nosotros estamos en contra del aumento del gasto militar, ¡no a la guerra! no al aumento de los gastos militares, no a la guerra de Ucrania”. Daniel, sexagenario, pertenece a una asociación en la que se funciona de forma asamblearia donde, entre sus frentes activistas, se promueve el “evitar que crezca la escalada militar, la desescalada del armamentismo” y sus diversos horrores biológicos, químicos, psicológicos, tristemente reconoce que “a diferencia del año ochenta y dos, el movimiento contra las guerras hoy es muy débil, estamos en una época de desmotivación social, tenemos que hacer un cambio cultural”.

¿A cuál de los poderes existentes le puede interesar esa revolución formativa que aguijonee y espabile al pueblo español?

“La opinión de la sociedad democrática no debe mostrar la menor indulgencia frente a la violencia, es decir, frente a los excesos, los ultrajes y los abusos, frente al egoísmo que es indiferente a la solidaridad, frente a la política de lo peor”. ¿Lo peor como táctica del colectivo mercenario de poderes patrios y exógenos? El que fuera presidente de la República Francesa, de origen alemán, Valéry Giscard d´Estaing, participante en la cumbre del G7 de mil novecientos setenta y ocho, permisivo con las pruebas nucleares en Polinesia y enredado en un escabroso asunto de diamantes de la República Centroafricana, en el libro titulado Democracia apuntaría lo antes entrecomillado añadiendo: “La violencia es como el viento cargado de arena que cae sobre una estatua, la desgasta, la desfigura y acaba por enterrarla”. ¿Se pretende y provoca que los diferentes pueblos del orbe sean meras estatuas inertes ante desmanes del caciquismo?

¿Qué clase de estratagema se plantean los oligarcas de la guerra? ¿Virus, desertización, robotización, genética…? ¿Qué países podrán soportar, sin empobrecer drásticamente a su ciudadanía, el aumento del presupuesto bélico?

¿La humanidad como enemiga de la humanidad? ¿Esa es la propuesta? ¿La funesta paradoja?

¿G7, G8, G20, OTAN, OTSC (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva), OCS (Organización de Cooperación de Shangái? ¿Cuántos bloques, asociaciones estratégicas, ejercicios conjuntos, red de alianzas, tratado de defensa mutua, facciones son precisos? ¿Por qué con tantas organizaciones, fondos, encuentros, foros internacionales los pueblos siguen siendo ignorados, abusados, sacrificados o contaminados?

“Estamos chupando del resto de países, que si se mueren que les den por el culo, la Tierra da para que no le falte nada a nadie” declara exaltado Periquín de setenta y dos años. Periquín acudió a la concentración acompañado por su perro Zenit. Colgado en el torso lleva un doble cartelito, en la espalda se leía: “Reconversión ecológica”, y en el pecho: “Organización Terrorista Americana Nuclear” junto a la estrella de cuatro puntas “que utiliza la OTAN, que significa que está en los cuatro puntos cardinales como la cruz del Vaticano, está ahí, una esvástica, tienen el mismo origen, el imperialismo, el dogmatismo, todas las guerra son ellos, Sánchez a Biden, ¡son marionetas!”.

“Tengo que creer en esto, sin esta creencia va a ser difícil vivir” exponía Joana, activista voluntaria de Valencia Acoge. Reconoce que no conoce muy bien lo referente a la OTAN por lo que no puede opinar, pero, sí sabe que “el capitalismo, el extractivismo, es la ganancia”. ¿Qué sería capaz de hacer una madre para evitar que su hijo o hija fuesen a la guerra? La comunicativa brasileña no duda en afirmar que “haría de todo para que no fuese”. Ideas claras de personas sencillas que respetan la vida y la Tierra. “Lo primero es mirar a la gente que está en la base, igualdad de condiciones a todas las personas” sigue declarando Joana portando un cartel con dibujos realizados por niñas y niños de la organización Orriols Convive.

“Como negocio las guerras son un éxito” afirmaba la veinteañera Dandara, representante de Uhuru, colectivo de personas afrodescendientes y africanas de la Comunidad Valenciana. “Las guerras traen miseria, creo que ya lo saben”. Como joven activista opina que la reacción antibelicista en la juventud es generalizada pero “no saben que hacer para que no sucedan” las guerras. Dandara confiesa que no sería militar. ¿Qué pasará cuando las guerras bacteriológicas y químicas sean de uso generalizado? “Son reales, ya están ahí”, son más difíciles de detectar” afirma. ¿El horror en manos de traficantes de muerte y destrucción “gente que saca beneficio económico y poder”? “Se me hace difícil pensar que la gente está a favor de las guerras”. George W. Bush, “el presidente más desastroso de la historia”, según se leía en el New York Times. Pues bien. Este individuo advertiría en marzo de dos mil tres que: “En este siglo, cuando unos hombres malvados planean desencadenar el terror químico, biológico y nuclear, una política contemporizadora (condescendiente, transigente) puede provocar una destrucción de una intensidad nunca vista antes en el mundo”, palabras recogidas por Jacob Weisberg en su libro sobre el cuarenta y tres presidente de los Estados Unidos ¿Ironía de un usuario de tales desastres y los impepinables planes asesinos de futuro?

“Acogemos desertores de la guerra” Insumisión a las guerras” es la pancarta del Movimiento Objeción de Conciencia (MOC Valencia), asida por Aim de seis años, Mar de ocho años, Ara de ocho años y Óscar el padre. ¿Cuántos padres y madres ejemplarizan para con sus hijos e hijas en favor de la paz y el respeto de derechos? ¿Quién piensa que los valores son exclusivas enseñanzas escolares?

Finalizado el desfile se escucha el “zaghareet,”, grito festivo de la mujer árabe.

“¡No! ¡No! ¡Guerra no!”

“Sí a la acogida de las personas que huyen de las guerras, sin filtros racistas” es el mini letrero redondo que lleva Wassim de once años.

Ante el micro voces infantiles leen frases antibelicistas. Maazali de diez años, Amir de diez años, Fátima de diez años.

Amir de diez años, Aiziza de ocho años, Sukhjinder de diez años, Haneid de seis años, Rab de trece años y Tayab de ocho años y medio llevan la pancarta de la Asamblea Popular Valencia contra las guerras. ¡Los gastos militares para escuelas y hospitales!”.

“Dones de Negre contra la Guerra” mostraron su lema: “¡Feministas contra la guerra!”, tras ellas el acompañamiento de tambores de Lesbianbanda y sus cuatro integrantes: Rita de cincuenta y ocho años, Nina de veinticuatro, Sara de cincuenta y nueve e Irene de sesenta y cinco removiendo las entrañas de los centenares de personas reunidas con sus redobles.

José Luis Sampedro, humanista barcelonés, miembro de la RAE (Real Academia Española), doctor en Economía y catedrático de Estructura Económica, en Debajo de la alfombra, realiza una sugerente proposición. “Mi mensaje a los jóvenes es que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de la nave. Aunque sus líderes sigan en el puesto de mando y al timón, aunque desde allí sigan dando órdenes anacrónicas, los jóvenes puestos al remo pueden dirigir la nave. Sólo necesitan unirse y acordar que una banda boguen hacia delante mientras en la otra cien hacia atrás y el barco girará en redondo, poniendo proa hacia un desarrollo humano”.