Seguint una tradició que s’inicià el 1968 a Estrasburg, el 29 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol tingué lloc, a la Universitat de Vic, el XIX Col·loqui de l’AILLC, que aplegà estudiosos de la nostra llengua i literatura procedents d’arreu del món. Així, aquesta nova edició –ajornada un any a causa de la pandèmia– ha suposat un vertader èxit de participació, ja que ha reunit 150 especialistes que han dissertat i reflexionat sobre els més diversos temes filològics.

A banda de la nombrosa inscripció, cal destacar també l’èxit de l’organització, ja que tot l’engranatge intern del Col·loqui va funcionar amb la precisió d’un rellotge. Estructurada a partir de set sessions de comunicacions que es desenvoluparen de manera paral·lela –i comptaren amb una notable presència valenciana–, la trobada s’articulà al voltant de cinc ponències plenàries, dues taules redones i tres activitats extraacadèmiques –una ruta literària teatralitzada, un concert i una excursió a Ripoll– dignes de tota lloança.

En aquest sentit, la ruta permeté accedir a alguns dels palaus més bells i majestuosos de la ciutat de Vic, com ara el temple romà, on poguérem escoltar el verb de Jacint Verdaguer, sens dubte la major glòria literària que ha donat el territori vigatà; també visitàrem la Casa Bojons, on habità el teòleg i filòsof Jaume Balmes; la Casa Masferrer, residència dels germans Masferrer i Arquimbau, amics de l’escriptor Jaume Collell, una altra celebritat vigatana vuitcentista; el Casal dels Rocafiguera, l’espai on Miquel Llor ambientà algunes de les escenes de la novel·la Laura a la ciutat dels sants; la Casa Fontcuberta, on gaudírem de diversos textos de la poeta i novel·lista Maria Àngels Anglada; i, finalment, l’elegant i genuí Casino de Vic.

Pel que fa al concert, que anà a càrrec d’Arnau Tordera, líder del grup musical Obeses, estava dedicat a homenatjar Verdaguer en el 120 aniversari de la seua defunció. D’aquesta manera, amb l’acompanyament d’una guitarra i la seua carismàtica veu, Tordera –revestit de joglar– interpretà les cançons arranjades de l’òpera rock titulada Verdaguer, ombres i maduixes que, a partir d’una selecció de versos del poeta, els Obeses estrenaren a Vic en desembre de 2016. Una obra que us recomane ben encaridament, ja que no sols posa música als sentiments més insondables, sinó també a la mar, el cel i tot l’univers.