Hay cruasanes que son más instructivos que un curso entero de sociología en la universidad. Me explico, que esta afirmación ha quedado muy antiacademicista. Desayuno con mi compañera de anhelos e ilusiones vitales en una terraza de un pueblo cualquiera. Intentamos evitar los rayos de sol que ya a las 9 y pico amenazan con calcinar la piel. Ola de calor lo llaman algunos. Cambio climático o final nuclear, cantaron otros. El hecho es que uno, entre café descafeinado para no acelerar en exceso de buena mañana y un cruasán que sintetiza el lujo innecesario de azúcar ese día, escucha indiscreto conversaciones ajenas. Indiscreto en parte porque hay conversaciones que son alaridos y hay debates que son llamadas a la atención. «Pongo la tele y busco. No hacen nada bueno. Yo veo Sálvame porque es lo único decente que ponen» se aventura a decir una de ellas, de unos sesenta años, mientras sus interlocutores (un joven de unos treinta y cinco y otra fémina de unos cincuenta) cabecean aceptando. No hay debate ahí. Tele 5 es, para ellos, palabra de Dios. Antes habían elegido, entre razonamientos bastante elaborados, su mejor Superviviente. En vena. Telebasura al rescate de la desidia diaria.

Demasiada distancia entre términos como prima se riesgo, estanflación, G7, kilovatio/hora, Fondo Monetario Internacional y el día a día del vecino, con su escasez en la nevera, sus vacaciones raquíticas, las calles sucias por las que circula y su necesidad de subirse a un metro atestado. También de la frustración, del bloqueo, del cabreo. Por un sistema que te explota sin que lo percibas. Poca teoría política vale ahí. Poca campaña permanente. Poca experiencia en un sinfín de debates o de mítines. Ahí sólo sirve conocer al pueblo y saber por qué recurre a invertir su tiempo fisgoneando en la vida de los demás (como yo mismo hacía aquella mañana y confieso que hago a menudo), por qué les motiva la superación de otros o las caídas (literales y metafóricas) de supuestas divas que deben su popularidad a la trivialidad. Para empezar, habría que matizar el término telebasura para determinados programas rosa cuando, como dice el profesor Antonio Fernández, la tendencia a espectacularizar las formas televisivas no alcanza sólo a estos formatos y en informativos, retransmisiones deportivas u otros programas de entretenimiento, el recurso a contenidos banales, a una aproximación simplificada y superficial de la realidad es también un punto común. Estereotipos fácilmente identificables, lenguaje sórdido y agresivo, contenido superfluo. Tele 5 es menos telebasura si toda la televisión es bastante telebasura. Es una generalización injusta pero hay un sinfín de programas que sólo sirven para analizarlos profesionalmente y hablar en las facultades de periodismo sobre lo que no hay que hacer si se persiguen fines decentes. Desgraciadamente no existe responsabilidad social corporativa en la mayoría de emporios comunicacionales. En la televisión ese concepto no se escucha a menudo. Y mientras la sociedad (o parte de ella) camina desorientada, apostando por pirómanos para apagar incendios, por insensibles cuanto «más piel» (que gran frase aquella de Carlos Floriano) se precisa en una sociedad acechada por un sistema neoliberal que destruye la comunidad a través de un individualismo egoísta en lo monetario y incapaz de ver quién le esquilma en lo colectivo. Y mientras tanto la sociedad mira la ficción y se desactiva. Se desactiva y mira la ficción. Y muchos y muchas votan. Y otros tantos no. Y no hay teoría que se aproxime a las razones. Y la distancia entre los políticos y la vecina sigue creciendo.