El Corte Inglés y su fidelidad a la Galotxa

La cancha de Faura vuelve a acoger una final del torneo decano del mundo de los clubes: el Trofeo El Corte Inglés de Galotxa. Faura es el pueblo de Alvaro, el pelotari que marcó una larga etapa como número uno indiscutible. Aquel pelotari juvenil del que Colorado I, una de las leyendas de la Galotxa, afirmó nada más verle: ese chaval será el máximo campeón. Y no fue un pronóstico basado en maravillarse de sus condiciones técnicas, que entonces apenas había pisado un trinquete. Fue el análisis de su personalidad, de su carisma, de su empeño en ser el mejor. Recuerda el añorado Royo de Massamagrell, maestro de nuevas figuras que en un principio, en aquella escuela que dirigía en l’ Eliana, le veía más condiciones de “mitger” que de resto pero que él se negó radicalmente: “Jo vull jugar de resto i si no, no jugue…”, le espetó al maestro. Y acabó siendo once veces campeón individual. Once veces. Álvaro nació para la pilota gracias al torneo El Corte Inglés. Ese juego fácil de volea le catapultó a la gloria al revolucionar el concepto táctico del mano a mano. Y su profesionalidad. Fue el primero que invirtió en un preparador físico de primer nivel y en cumplir escrupulosamente las normas para un mayor rendimiento. Un ejemplo en disciplina y estoicismo.

Tengo para mi que la historia de la Galotxa es en cierto modo un espejo de la de Álvaro. Un empeño contra la adversidad, con férrea disciplina, con un afán de superación. Álvaro ha luchado contra rivales en la cancha, a los que ha derrotado noblemente y ha luchado contra la indiferencia de los que se resisten a reconocer sus méritos. Ese tipo de rivalidad es difícil derrotar porque está bañada de sentimientos. El Trofeo El Corte Inglés que finaliza este fin de semana ha sido providencial para este deporte y sin embargo ha de luchar contra quienes quieren escribir una historia que menosprecia su historia. Esos chavales y chavalas que desde distintos pueblos llegan a la cancha del pueblo de Álvaro son albaceas de una hermosa herencia a conservar. El Corte Inglés, que patrocina tantas actividades deportivas, sigue fiel a esta competición: “ es el patrocinio deportivo con más años de fidelidad de todos los que El Corte Inglés apoya en toda España…”, afirman sus rectores. Estamos ante un fin de semana de fuertes sentimientos. Los chavales de Montserrat quieren vivir el triunfo en el torneo más grande de la especialidad. Lo tienen difícil porque Quat de les Valls, aspira a sostener su reinado. Dos clubes ejemplares, fieles a la causa que aspira a recuperar el protagonismo que merece un torneo con medio centenar de pueblos y centenares de jugadores y jugadoras, que también las chicas tienen su parcela creciente en esta competición.