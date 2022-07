Un país de leyenda

Llego roto a casa, sin ganas de nada, y la buena estrella (a veces llamada zapping) me regala El hombre que mató a Liberty Valance. Como las grandes películas, habla de mucho y abre ventanas. Habla, también, de periodismo. El periodista es el borracho del pueblo, pero también la voz de la conciencia de la comunidad; el hazmerreír escaso de valor y dignidad y el que imprime en papel la verdad molesta que otros quieren silenciar por la fuerza. La película también habla de que la verdad no es siempre lo que cuenta y una leyenda (o sea, una mentira vestida de domingo) puede ser mejor soporte para construir un horizonte próspero. Esta semana ha habido fuego cruzado entre la prensa (televisión, en este caso) y la política. Unos y otros nos empeñamos en construir héroes y salvar mundos: destruir imperios y levantar otros. Hace tiempo que nos falta humildad.

Algo mejor empezó en este país a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es cruel y triste, pero es así. Duele que veinticinco años después, cuando el terrorismo ha perdido, los famosos brazos (políticos) piden disculpas en las tribunas y hay paz en las calles del País Vasco, aquella muerte que despertó conciencias y abrió tantas ventanas sea objeto de discordia. La política muestra su peor estirpe cuando busca réditos electorales en el dolor. Las discrepancias son saludables, pero hay episodios que reclaman unidad. Han faltado ganas. Cuando una celebración se quiere que también sea una forma de ataque y crítica al Gobierno de turno (o a la oposición, en otro momento) se pierde cualquier anhelo de unidad. Por mucho que sea la opinión de las víctimas (algunas). Lo que emerge es la vieja leyenda de las dos Españas. Suele pasar cuando los verdaderamente poderosos están a disgusto con el poder político. En eso estamos.

Las dos Españas han vuelto a pasearse estos días por el Congreso a cuenta de la ley de memoria. El franquismo «conciliador» del Seiscientos y el desarrollismo ha vuelto a una cámara que ya no es de procuradores. Hay pasados que nunca se van. Sobre la costosa y trabajosa mecánica para endulzar la dictadura se puede visitar todavía una saludable exposición en el MuVIM. Acérquense si pueden. Propaganda y leyenda para un país que continúa sin hilvanar su pasado. ¿Qué futuro estamos dejando así a los que vienen? Espero que ellos sean mejores que nosotros, porque de los espíritus de encuentro no les estamos dejando ni las raspas.

Dicen que el de esta semana era el debate del año en el Congreso. Pero no parece que las calles estén en un frenesí político. Es otra burbuja que se va deshinchando. Quizá por eso los protagonistas de la película han de hacer metaperiodismo y salir a desnudarse y hablar de ellos y sus relaciones. No creo que la calle les siga. La política ha de producir ideas, no tronistas. No sé si lo que queda es frustración después de aquel hervor político que sobrevino tras la crisis anterior. ESta no termina de irse y no sé qué reacción colectiva acompañará a los nuevos tiempos turbulentos de los que nos alertan. El desencanto seguirá explorando la capacidad de resistencia de la democracia occidental.

El de esta semana era el debate del año en el templo de la democracia y el gran problema de los valencianos (al menos es lo que los políticos llevan años diciéndonos) casi no ha estado. Y cuando ha estado ha sido para que el Gobierno dijera, cortésmente, que es importante, pero no es el momento. La oposición (PP) no puede levantar mucho la voz ahora porque en el Congreso solo ha dejado silencio. No ha faltado ni pirueta final impregnada de espíritu sainetesco con una propuesta pactada tras bastantes esfuerzos que ha quedado frustrada porque los reglamentos se la tienen jurada al pensat i fet. Llegados a este punto, que no es el de 2014, convendría menos de leyenda y algo más de realismo y pedagogía. Porque en este momento no estamos hablando de dinero. Si la financiación autonómica se reformara mañana, la C. Valenciana no pasaría a atar los perros con longaniza (de Pascua), porque hoy ya está rozando la media de gasto público de España. De lo que estamos hablando hoy con la financiación autonómica es de garantizar el futuro, de asegurar estabilidad y justicia en el reparto de los ingresos, de que el Gobierno de turno, apremiado por otras urgencias, no pueda mañana meter la tijera a los valencianos. Quizá, llegados a este punto, es el momento de cambiar de estrategia y buscar una solución normativa que regularice los ingresos extra de los últimos años y evite que computen como deuda.

La otra burbuja de los últimos tiempos es la tasa turística. ¿Es necesario tanto ruido alrededor de algo que es voluntario para los ayuntamientos, no se puede aplicar ahora (como mínimo hasta 2024) y funciona en muchos otros lugares de España y Europa? No puedo evitar pensar cuando el mundo se venía abajo porque no se iba a poder fumar dentro de bares y restaurantes.

Mientras tanto, continúa una guerra cerca. Ls inflación nos indica que vamos perdiendo (todos). Incluso ahora parece que la emergencia climática se puede aplazar y el colapso puede esperar. Alemania se dispone a reabrir las plantas térmicas de carbón acuciada por la expectativa de un invierno sin gas. La UE acaba de decir que la energía nuclear es verde. ¿Tantas pegatinas en las carpetas de universidad para esto? Será pragmatismo, sí, pero el mensaje subterráneo también queda. Cuando la política cambia tan rápido a uno le queda cuerpo de paria. Como cuando suena el teléfono y te ofrecen regalos o te llegan premios millonarios al correo. Son las mentiras vestidas de a diario, prosaicas y exentas de épica. Pero también son propaganda y ficción... En esta guerra leyenda. Lo preocupante es que queda la sensación de que las democracias van perdiendo ante las pseudodemocracias (o pseudodictaduras). ¿Cómo saldrá de esta la bella democracia si no es práctica, si solo puede ofrecer leyenda? ¿Cómo saldremos de esta?