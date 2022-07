Verano, la mano

Excepción hecha de la gramática china y del cálculo de ecuaciones en derivadas parciales, yo no creo que haya disciplina más difícil de cultivar que la gestión pública. La privada, la más de las veces, consiste simplemente en ceder nuestra confianza familiar a un economista creativo y en suponer la inviolabilidad de esa caja fuerte que guarda lo inconfesable.

Que me disculpe por favor la Real Academia Valenciana de Estudios Empresariales, pero si nos atenemos a los actuales negocios millonarios que dominan el universo globalizado, observamos que la mayoría de ellos empezaron como una tienducha de libros virtual, repartiendo su propietario camisas como comercial o en un garaje cutre. Pequeños paraísos de honesta humildad laboriosa, antes de convertirse en algo imprescindible para el funcionamiento del engranaje industrial y económico.

Sin embargo, el simple nombre de «gestión pública» sugiere la posibilidad de abrir una losa en el suelo y entrar en un sucio infierno comunitario: abrir archivos polvorientos donde se han ido anotando con laboriosidad todos los debe y haber existentes desde que la recaudación pública se convirtiera en la única obligación democrática de este país y, por otra parte, la salud mental obliga a ignorar las manos y apellidos ilustres por donde ha ido pasando ese capital que mensualmente se filtra hacia contratas, inversiones, sueldillos y en sueldazos.

Esos sueldazos con vacaciones pagadas es algo que en verano, la más sincera y democrática de las estaciones, brilla y calienta más que sol. Hoy la gente ha perdido sus remilgos y convencionalismos de antaño y los que no tenemos dinero para veranear lo decimos sinceramente, sin experimentar ninguna vergüenza. Yo puedo decir públicamente, sin sonrojo alguno, que no me voy a pegar un mes sin dar golpe a la salud del erario público.

Hoy, el oligarca español más elegante se rasca la espalda con la mayor despreocupación del mundo, mientras que los comeborritas cursis pregonamos que con lo que ganamos no nos llega para pagar la gasolina. Es posible que seamos más prosaicos y realistas que nuestros padres, pero de lo que no cabe duda es que somos más sinceros y en verano esa sinceridad se amplifica.

Si durante el invierno un señor puede encerrarse en casa y dedicarse a manipular programas informativos, a falsificar billetes, a asesinar prostitutas o a pergeñar la parrilla de contenidos de una televisión autonómica, en verano se abren puertas y ventanas para paliar nuestra pobreza energética y enseñar a los niños cómo eran de bonitos los años setenta: ¿Pero como puedes coger la covid cinco veces en un mes? ¿Dónde está la toalla? ¿Cómo que vas a tener un niño, si tienes pene? Y así nos enteramos de los conflictos gordos.

Porque si uno se entera de los conflictos por el periódico, no mola. El otro día les dije a mis amigos del Perellonet que les van a quitar la playa durante unas semanas por un olvido administrativo y que si se les ocurría algo para que los restaurantes de la zona no se arruinaran, pero en vez de organizarse se pusieron a despotricar de Pedro Sánchez, que es lo que realmente les gusta. Al menos más que protestar, porque ya lo dice nuestro refrán: «Qui estiga bé, que no es meneje».

La gente que veranea sólo es ‘meneja’ para entretejer saludables calumnias, insinuaciones e intrigas. Su sinceridad, y mucho tiempo libre, les lleva a la entretenida afición de destruir reputaciones, hacer fracasar relaciones, insinuar dudas sobre el origen del moreno de otros, los antecedentes de las señoritas o las dudosas aficiones testosterónicas de los caballeros.

El verano es el triunfo de la humanidad palpitante, donde la nalga de uno se apoya en el moflete del otro, como los querubines de Mateo Gilarte, y donde las cabezas y brazos surgen por los huecos y fisuras más inconcebibles. Así son nuestras playas: que ustedes lo pasen bien.