Normalment, l'ésser humà no acostuma, massa sovint, a donar les gràcies. Això ho constata fins i tot la saviesa popular, quan remarca que «és de ben parit, ser agraït». I encara ho som menys, quan es tractat d’agrair coses que o bé ens queden massa llunyanes o bé, per habituals, no els donem importància. No em sona que ningú, per exemple, haja donat mai les gràcies a l'inventor de la roda. No em sona haver escoltat mai a ningú donar les gràcies a l'inventor de l'aspirina. Com a molt, a algun metge que va lluitar destacadament contra alguna epidèmia, en el segle XIX, se li ha posat algun carrer o alguna plaça. Al doctor Fleming -descobridor de la penicil·lina-, també se'l recorda -o se'l recordava, perquè ara ja no sé si forma part dels paràmetres de la societat dels tiktokers i els influencers que caminen cap a un món ple d'estupideses i de fames efímeres i construïdes sobre un gran no res.

Però no em vull distraure del camí que havia iniciat. Fa uns dies he passat la còvid. Puc dir que he resistit tant com he pogut i que només a la setena onada -relaxat l'aplicació de les vacunes o vaccins, i sense les mascaretes en els llocs oberts-, el virus aquell que es va originar tan lluny i que porta ja anys pegant voltes pel món, ha arribat a mi. I, tret d'algun moment puntualíssim d'unes dècimes de febre i una mica de tos, se n'ha anat igual que va arribar. Però, això, no perquè la meua humil persona tinga cap superpoder, sinó perquè, en cada moment, he vigilat per fer-me injectar la vacuna que equips molt ben preparats de científics i d'estudiosos de tot eixe món de virus i malalties víriques que de normal ens sembla tan llunyà, en un temps rècord, van arribar a elaborar una «poció« -en el bon sentit de la paraula- que m’ha permés, a mi, ara, poder superar el drama d'una manera tan lleugera, quan fa només poc de temps podria haver-ho passat molt malament o, potser, ni tan sols haver-ho superat.

Per això, em cal donar les gràcies. Un agraïment sincer i modest. Però de tot cor. I, encara, recordar, als qui es neguen encara a vacunar-se, que s'ho pensen una vegada més i que, fins i tot, vacunar-se és un acte d'altruisme: no sols ho fas per tu, sinó per tots els altres que t'envolten. És qüestió, segurament, d'educació. I de tenir un mínim d'intel·ligència. Cosa que, de vegades, sorprén que no existesca en segons quines persones i amb totes les possibilitats d'informació que tenim a l'abast. També, això, potser, és un altre signe -trist- dels temps.