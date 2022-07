Nadie quiere ser malo

A falta de caminos que superen o amortigüen la crisis económica que padecemos y que ha dejado a los jóvenes de esta generación con peores perspectivas que tuvieron sus padres y abuelos; a falta de crear una conciencia del valor de uno mismo para intentar ganarse la vida sin el paraguas del Estado, ya que a todos no puede llegar, una gran parte del debate político sigue centrado, noventa años después, en quiénes eran buenos y quiénes eran los malos de aquella convulsa realidad que fue la II República y la guerra civil, con sus consecuencias, que algunos dicen que llegan a nuestros días. Me cuesta imaginar que las consecuencias de la pérdida de Cuba y Filipinas influenciaran en los debates entre Gil Robles y Largo Caballero. Y aquella pérdida de la perla del Caribe y del comercio de tabaco y mantones de Manila era mucho más reciente. El combate librado en la batalla del Ebro o en la toma de Teruel fue cruel en sangre y muerte entre hermanos y compatriotas pero tenía sus momentos de relajación, de acercamiento, de piedad mutua. Lo que ahora vivimos en el Parlamento no tiene tregua. El representante comunista alardea de la defensa de los valores democráticos vulnerados por las hordas fascistas y la respuesta del extremo contrario es sacar fotos de obispos asesinados tras la correspondiente tortura. ¿Quién fue peor que quién? Los intelectuales que vivieron aquella tragedia entre españoles, de todos los signos políticos, procuraron repartir culpabilidades, y sobre todo proclamar la reconciliación tras el fracaso de la convivencia en un país que se debatía entre los totalitarismos fascista o comunista. Así estaba la Europa de aquel tiempo. Los pocos republicanos liberales quedaron sometidos a la sinrazón de la violencia extrema. Todos fueron culpables. Y sólo desde ese reconocimiento mutuo se superará aquel conflicto. Procurando apelar a la convivencia, que eso es lo que hicieron la gran mayoría de los padres con sus hijos tras la cruel experiencia. Tras la muerte de Franco —en la cama, no lo olvidemos—, la derecha quiso olvidarse de la «victoria» y abrir un nuevo futuro hacia una democracia occidental, al tiempo que la izquierda renunció a símbolos sentimentales. Ya en el poder, por masiva votación democrática a favor de Felipe González y Alfonso Guerra, se alejó de los extremos, dejó de perseguir a curas, protegió la propiedad privada, procuró y extendió las políticas sociales en educación y sanidad, apostó por la descentralización y quiso ser la vanguardia europeísta. No se le ocurrió atacar los sentimientos más arraigados en la sociedad conservadora. No se prohibieron procesiones y el ejército dejó de interferir en las cuestiones políticas. Y esa verdad incuestionable, que todos los de mi generación hemos vivido, parece convertirse ahora en algo que molesta. Y ese procurar esquivar el debate sobre la guerra civil, para sostener una política de reconciliación, parece hoy rebrotar con la virulencia de aquellas Cortes prebélicas en las que se amenazaba de muerte o se apelaba a sufrir el martirio por la patria. Y no es ese el camino para solucionar los problemas que hoy agobian a los españoles. No se trata de derribar monumentos o recordar a «mártires de la Tradición». La Guerra Civil murió, para bien o para mal, en 1939 y la dictadura consecuente cuando el pueblo español votó masivamente por un nuevo país con la Constitución de 1978. En realidad todo lo que sea no aceptar esos hechos es seguir en un permanente conflicto entre buenos y malos. Y claro, nadie quiere ser el malo.