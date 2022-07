A ntes de dedicarme a la docencia trabajé en una panadería en la que un día recibimos una circular: en adelante, los cruasanes que sobraran los tendríamos que guardar hasta el día siguiente y bañarlos en chocolate para ponerlos a la venta. «Así», decía la nota, «mejoraremos la calidad para nuestros clientes». Lo que se aprende en una panadería pseudoartesanal no te lo enseña la Facultad de Filosofía, pero jamás imaginé que ahí sería donde iba a aprender que «calidad» es la palabra más vacía de nuestro lenguaje. ¿Ofrecer un producto del día anterior camuflado con chocolate es «mejorar la calidad»? Me preocupa la calidad de la educación porque me preocupan los chicos y chicas que pasan por mis aulas. Por eso estoy en contra de la imposición de los ámbitos.

Sé de lo que hablo. Mi peor trabajo como profesora de filosofía ha sido ser profesora de historia y valenciano. Han leído bien: bajo la amenaza de que me desplazaran tuve que hacer de profesora de historia y de valenciano, y ha sido el trabajo que peor he desempeñado en mi carrera profesional. Que conste que guardo con enorme cariño un recuerdo del alumnado con el que trabajé estos años (y de las compañeras que me ayudaron infinitamente con esa labor). Pero la realidad es que no sabía lo que hacía. Mi nivel de conocimientos en historia y valenciano es muy básico y tenía que estudiar a destajo el temario que me tocaba trabajar. Pero lo peor es que, además de saber poco, no sabía lo que no sabía. Entiéndanme: si en mi clase de filosofía alguien me lanza una pregunta que no sé contestar, al menos sé qué importancia tiene esa respuesta en el contexto de lo que mi alumnado necesita aprender y no deslizo errores. Pero en materias que no son la mía tengo poca o nula orientación sobre lo que es relevante y lo que no, las claves que te hacen comprender un sistema de conocimientos, cómo aplicarlos o conectarlos con otros... Y el colmo del mal profesor: ignoraba mis propios errores. Aún recuerdo avergonzada uno en concreto: si me hubieran ofrecido un millón de euros por responder a esa pregunta, no habría dudado... y habría fallado estrepitosamente.

Sobre todo los primeros años, mi alumnado aprendió poco, porque mi enfoque (el único que podía usar) era muy superficial. Cuando no dominas bien los contenidos ni sabes bien qué lugar ocupan en un sistema de conocimientos, es fácil caer en la banalización. Si yo misma no entendía la importancia de las repoblaciones de la Península en la Edad Media, ¿cómo iba a transmitirles a mis alumnos el interés por aprenderlo? Era también peor pedagoga: cuando alguien no entendía algo, me costaba horrores adivinar qué fallaba en su esquema de pensamiento. Como intentaba hacerlo lo mejor que podía, recubrí con chocolate el producto malo que les estaba dando: ellos me lo recompensaron con creces, como hacen siempre. Pero la realidad es que cuando un alimento es bueno no necesita recubrimientos pegajosos ni disfraces, y que cuando un docente domina su materia no necesita artificios porque la muestra viva, conectada con la realidad y llena de sentido. Como profesora de filosofía puedo enseñar el imperativo categórico kantiano mostrando la cosificación en Instagram, poniendo una performance de Marina Abramovich y conectándolo con la violación de «la manada»; y de paso relacionar el voto particular del juez que no «vio» agresión sexual con la phrónesis aristotélica y la idea wittgensteiniana de percepción de aspectos. Como docente de historia, en cambio, pude interesar al alumnado en las repoblaciones... haciendo un «kahoot» (un jueguecito de preguntas y respuestas que se cuelga en internet): chocolate para un cruasán pasado y de mala calidad con el que Conselleria gasta menos en profesorado. Si está ampliamente demostrado que el aprendizaje del alumnado depende en buena medida de los conocimientos previamente adquiridos, ¿por qué siguen insistiendo en los ámbitos? Varios sindicatos docentes han denunciado que pongan al profesorado de una especialidad a dar materias de otra: francamente, lo que no entiendo es cómo no son las Ampas las que lo denuncian, por el bien de la educación de sus hijos.

Por cierto: ¿adivinan qué cruasanes se vendían mejor?