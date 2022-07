El tema de la taxa turística ha centrat el debat durant els darrers temps, a mi m’ha recordat les controvèrsies que en altres moments es generaven quan es plantejaven mesures restrictives del tràfic de cotxes, per tal de deixar més espais urbans pels vianants. En tots aquestos temes hi ha polèmica, en ocasions interessada, i com és obvi, les diferències sobre aquestes qüestions no depenen de segles polítiques. La gent que viatgem a altres estats estem acostumats a pagar la coneguda taxa turística, i a més a més, amb la circumstància que tal impost local en alguns llocs està vigent, i altres d’iguals característiques no. França e Itàlia son exemples. Al meu parer la taxa és una modesta compensació que s’aplica en funció que el visitant o turista gaudeix d’uns serveis que presta el municipi, tanmateix pot representar una crida a la responsabilitat del visitant envers el respecte als ciutadans i la ciutat que l’ha acollit.

El fet, però, de la taxa genera una sèrie de contradiccions que em semblen rellevants. El turisme, tal i com està funcionant, com a contrapartida als ingressos que pot crear a l’hostaleria a totes les seus branques, té altres efectes difícilment compensables com són: consum de carburant dels mitjans de transport, augment de residus, alteració de la vida ciutadana i el descans. Per això, quan escolte els comentaris als mitjans sobre les bones dades sobre l’augment del turisme, situant com a element central les xifres, no puc deixar de pensar en el problema de cap anem, de com limitar o controlar el fenomen. Doncs, estic a favor de la taxa, però, crec que cal que ens plantegem com limitar el turisme o regular-lo millor. També s’ha parlat del dret civil valencià, fins i tot, alguns ens hem manifestat al carrer. La reivindicació del dret civil valencià ha estat present a les Corts Espanyoles, i s’ha fet des del punt de mira del greuge que significa ja que malgrat que al nostre Estatut figura, i que altres comunitats autònomes gaudeixen d’eixa potestat, a nosaltres fins ara se’ns ha negat. Està bé reivindicar, ara bé, quina percepció té la ciutadania sobre aquesta qüestió? Realment poca o casi nul·la, no estaria de més fer una tasca divulgativa, de donar a conèixer el contingut i la seua actualització, reivindicar,doncs, sí, i un poc de pedagogia. Temes molt nostres, propers, que tenen a veure amb la nostra capacitat de resoldre controvèrsies i diferències entre les opcions parlamentàries, i especialment al Govern Valencià, i, poden ajudar a ampliar el nostre autogovern i autonomia, puix som més que tres províncies administratives.