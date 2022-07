«La vellesa no li va sortir bé a Déu», diuen a Polònia. Per això els vells són material de deixalla en un món que atia el consum i renovació constant, siga del mòbil, frigorífic, cotxe o televisor. A casa nostra en diem «al vell, foc amb ell»: tasca que la covid feia de manera més educada. Així que no se sorprenga si algun dia els seus fills l’«exporten» a Tailàndia. Suïssos i alemanys ja ho fan perquè allà els geriàtrics són més barats. Sí, ja sé, vostè està pensant: a mi els fills no m’enviaran a 12.000 quilòmetres d’ací. N’està segur? O cal que li recorde allò de la barba a remullar? Les residències estan plenes de gent que pensava romandre a casa i morir-s’hi quan tocara; i ara comparteix habitació amb un estrany en la residència on la visita dels fills, com més va, més s’espaia.

Diuen els vells —i servidor s’ho creu— que no volen deixar casa seua per anar a la residència, encara que hi estiguen bé. Diuen els vells —i molts que hi viuen ho confirmen— que estan allí perquè fan nosa a casa. Diuen els vells —i residents voluntaris assenteixen— que han optat per la residència perquè a ningú l’importava la seua opinió, i menys que a ningú la família. Tan deshumanitzats estem que som incapaços de fer-los sentir estimats i evitem la seua companyia. Els vells viuen massa i això danya l’economia, diu la directora del Banc Central Europeu. Que s’afanyen a morir, evoca el ministre nipó de Finances. Que se sacrifiquen pel futur del país, clama el vicegovernador de Texas. És el capitalisme, estúpids! Morim més vells perquè la biologia, que és la ciència de la vida, administra el nostre temps sense la pressa d’antany. Joan Fuster, de qui celebrem enguany el centenari del naixement, titlla d’error morir-se massa vell. Però pitjor que morir-se massa vell és ser un mort en vida: morir als 30 i que et soterren als 100. Per a guanyar-li a la mort la partida inexorable del temps cal que en fem un bon ús, ja que l’únic motiu per a no voler morir radica en el tipus de vida que precedeix.