Guanyada la càtedra en el Town Wall Tavern, vaig visitar un institut a Nottingham, ja saben, la ciutat del famós xèrif antagonista principal en la llegenda de Robin Hood. Em sorprenen alguns fets. Els professors arriben una hora abans, no per preparar-se les classes, sinó per emplenar els fulls burocràtics; no es repetix curs, però els alumnes s’agrupen segons el número de suspesos, la docència en els cursos terminals està dirigida a quedar bé en el ranking anual de centres. D’altra banda en el batxillerat tenen un número exigu de matèries. Ara bé, el que allà no passa és que, arribat el mes de juny el professorat no sàpia el que ha d’impartir perquè no s’han publicat els currículums o que els equips directius no puguen planificar absolutament res perquè les xifres d’hores de classe de cada nivell varie segons la llengua en què s’expresse. Això, repetisc, no passa; almenys en això son seriosos. Després vaig revisar un vell film, «Hets» (Tortura), cinta sueca d’Alf Sjöberg de 1944 que, entre altres aspectes, té la particularitat de ser la primera pel·lícula escrita per Ingmar Bergman. Un aspecte secundari és que mostra dos concepcions de l’educació: l’estrictament rigorosa i la basada en la persuasió i l’interès.

Quede amb tres amics a València. Dos quasi de la meua edat, autèntiques relíquies, i una amiga més jove. Dos hòmens i una dona, però hi ha paritat perquè ells dos compten com un. D’entrada coincidim els quatre en què no paga la pena incidir sobre la nova llei d’educació: ja passarà afirmen carregats de resignació. Ells, ja majors, asseguren que no voran el recanvi però saben, per l’experiència dels últims trenta anys, que este serà inevitable. Enveja de França, amb un sistema d’ensenyament hereu directe del napoleònic, que ha anat adaptant-se al llarg de les centúries a les necessitats real del país i que ha demostrat ser summament fructífer.

Tot i això, els dos séniors venen a coincidir en determinades consideracions ja històriques. Recorden com, la implantació de la Llei General d’Educació promoguda per Villar Palasí, també coneguda com a Llei Villar, va estar durament criticada per sectors conservadors precisament per allò que aportava d’innovació la nova norma. A saber, que fins als catorze anys tot l’alumnat anava a rebre els mateixos conceptes. Fins aquell moment, la disjuntiva es plantejava als deu anys, edat en la què els xiquets -sols els qui podien- havien d’optar entre passar a batxiller mitjançant un examen d’ingrés o continuar en l’escola per obtindre un certificat d’estudis primaris. L’opció era sols teòrica perquè els qui podien -perquè pertanyien a un estatus social elevat-, eixos sí passaven a batxiller. La resta, la immensa majoria, tampoc optava perquè, directament, quedava fora. I este va ser el motiu principal de les crítiques: l’espant davant una societat amb més igualtats -no totes, clar-d’oportunitats per a tots. A més hi havia la innovació metodològica: la introducció de la Matemàtica de Cantor, el treball en equip, la investigació de l’alumnat bé en la biblioteca escolar, bé mitjançant fitxes que s’adjuntaven. Massa innovacions, massa canvis per als col·legues ministerials de Villar Palasí. Aquella llei, és cert, tenia un inconvenient: preveia l’escolaritat fins els 14 anys que era la data lícita d’incorporar-se al món laboral fins a 1980. En efecte, l’article sisé de l’Estatut dels Treballadors prohibia, taxativament, la incorporació al mercat laboral als menors de 16 anys. D’esta manera, la llei Villar quedava desfasada i es va publicar la celebèrrima Logse, de la qual han begut amb diferents variants totes les ordenacions educatives posteriors.

Esta llei, però, va presentar un fort inconvenient per a l’estament docent de l’època: l’escolaritat era obligatòria fins l’esmentada edat de 16 anys, cosa per la qual els alumnes quedaven sota la responsabilitat de l’Administració des del moment en què els pares deixaven als fills en qualsevol dependència escolar, fóra l’interior del centre públic, fóra un autobús escolar, cosa que era una autèntica novetat. Havia de sofrir, per tant, els coneguts embats reaccionaris amb l’argument, tan sobat, de la baixada de nivell. En efecte, no era el mateix educar l’elit que educar absolutament la totalitat dels adolescents i amb els mateixos conceptes. Els defensors de l’antigor -fins al dia de hui- farien bé en repassar les memòries d’infància i joventut de Josep Pla qui, en «Primera volada» recorda que els catedràtics no tenien «el menor interès en la professió que exercien» i, en termes generals, es limitaven a «complir un tràmit». D’esta manera els estudis de batxillerat en aquella època «no eren res més que un esforç de la memòria mecànica i superficial per assimilar una seriació, unes llistes, un catàleg». Mai va vore Pla que es promoguera l’estudi de relació de les coses. No sols era el sempre lúcid Pla qui evocava així l’ensenyament de l’època. Segur que evoquen el conegut poema d’Antonio Machado «Recuerdo infantil»: el concepte de monotonia de la pluja -no hi ha paisatge exterior- es reforça amb el recitat de la lliçó. Memòria sola.

Ara bé, una cosa és desemmascarar la nostàlgia d’un temps d’elits i una altra la necessària crítica en els temps que corren. L’espai que em queda és mínim i el tema excessiu. Totes les referències coincidixen en què, els docents de hui s’hi troben en les antípodes, didàctiques i vitals, dels seus col·legues de generacions anteriors. La professora em recorda que estan fent tasques de suplència en uns temps oficialment inclusius però amb una marginació sistèmica dels més vulnerables. No hi ha, em diu, cap possibilitat d’inscriure, per exemple, als alumnes que volen fer Formació Professional Bàsica si estan pendents de regularització. Com que no està prevista la seua situació els professors «s’afillen» els alumnes i els inscriuen amb el seu DNI. Literal. I per reservar plaça en ensenyaments postobligatoris continua sent imprescindible la firma dels pares cosa que, sobretot en allò que fa a les xiquetes, no sempre s’aconseguix. Inclusió sí, «ma non troppo». Malauradament el xerif de Nottingham en el camp de l’educació continua sent encara força poderós.