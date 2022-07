El olvido es la dejación. La dejación, el olvido. Pensar que no va contigo, creer que no te lo harán pagar. Negar la implicación que nos convierte en seres sociales, obviar el compromiso que nos permite avanzar en comunidad. Pasan los días y, sin percibirlo, pestañeas y transcurre una década. Y todo sigue un poco igual. Bastante igual. Modificaciones nimias no acometidas convertidas en definiciones estructurales de un pueblo, de una autonomía, de una política determinada. La de no hacer porque no reporta beneficios electorales palpables, la de no hacer porque no es fotogénico para las redes sociales digitales.

La política es tanto aquello que se hace como aquello que te niegas a hacer. Y a menudo lo segundo se convierte en más explicativo por la simple razón que es mayoritario. Los días están llenos a rebosar de renuncias, tanto en la política como en la vida. Pero en el primer caso forma parte de la voluntad, de la visión determinada del mundo, del tacticismo. Mucho de subjetivo. En la vida, en cambio, la mayoría de las renuncias te vienen dadas. Te obligan a ceder, a que te olvides de lo que pudo ser, a resignarte. Y el problema yace en que las renuncias en la vida, no siempre, pero sí a menudo, son consecuencia de la dejación de la política. La dejación para emprender el bien colectivo, la dejación para cuidar a quien lo precisa, la dejación para salir al rescate de las víctimas, la dejación para no olvidar a aquellos que nos hicieron libres. Renunciar a un futuro mejor porque una política determinada decide que el 60 % del dinero destinado a becas educativas en Madrid sea para los centros privados. El consejero de Educación de Ayuso afirmó que una pareja que cobra 143.000 euros (11.971 € al mes) es «clase media» y que «esas familias van a tener difícil llegar a fin de mes» con la crisis. No, tú no eres uno de ellos. Tú vas a tener que renunciar porque lo que va allí, no viene aquí. Renunciar a la esperanza, renunciar a la ilusión, renunciar a sonreír, renunciar a la tranquilidad. Y renunciar también a recordar la dignidad porque quienes deciden en las instituciones han obviado su compromiso con la democracia simbólica. Eso no son papeletas el día electoral, piensan. Vestigios franquistas en las calles por desidia de quienes gobiernan pueblos, ciudades y Estados. Alguna identificación puntual, alguna lista en un cajón, alguna volátil voluntad. Pero nada. Pasan los días y con ellos las décadas. Y el terror que fue sigue saludando en la entrada de algunas fincas vecinales, y los asesinatos que permitieron a unos pocos seguir enriqueciéndose siguen insultándonos a todos desde la fachada de alguna iglesia. Y el alcalde se quita el muerto y el episcopado no toca el tiempo si no le abrasa. ¿Por qué meto la política aquí en un artículo que bien pudiese ser más personal? Porque todo es política, me respondo. ¿Por qué he metido la memoria (colectiva e individual) aquí si hubiese podido dirigirme a un público más genérico interesado en temas más mundanos? Porque o somos memoria o somos aire, vuelvo a contestarme. No hay cambios posibles en determinadas mentes. Para nacer hay que romper, dijo Zweig con otras palabras.