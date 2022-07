Així ens exhorta Jesús, també hui, a viure en la veritat, a ser verídics en els nostres actes i les nostres paraules. Recorde aquestes paraules del profeta de Natzaret, degut a la guerra bruta, les clavegueres mediàtiques i les mentides d’alguns periodistes.

Fa quatre anys, en la 52ena Jornada Mundial dels Mitjans de Comunicació Social, el papa utilitzava com a lema, les paraules de Jesús, “La veritat vos farà lliures” (Jo 8:32).

El papa Francesc ens recordava que “l’ésser humà és capaç d’expressar i compartir la veritat”, tot i que quan l’home “segueix el seu propi egoisme, pot fer també un mal ús de la facultat de comunicació”, ja que “l’alteració de la veritat és el símptoma típic de la distorsió”.

El papa ens recordava que la comunicació ha de ser un “lloc per expressar la pròpia responsabilitat en la recerca de la veritat”. Però com estem veient, alguns mitjans (i alguns periodistes que tots coneixem), ens ofereixen el “fenomen de les notícies falses, les anomenades fake news”.

Les fake news, com ens deia el papa, ens porten a la “desinformació”, ja que estan “basades en dades inexistents o distorsionades”, que “tenen com a finalitat enganyar o manipular el lector”, per “arribar a objectius concrets, influenciar les decisions polítiques o obtindre guanys econòmics”.

Cal recordar que les fake news, com ens deia el papa, “són hàbits per capturar l’atenció dels destinataris”, perquè “els continguts, malgrat no tindre fonament, obtenen una visibilitat tal, que fins i tot els desmentiments oficials difícilment aconsegueixen aturar els danys que produeixen”. Per això, davant el problema de les fake news, “cap de nosaltres pot eximir-se de la responsabilitat de fer front a aquestes falsedats”, per tal de “desemmascarar “la lògica de la serp”, capaç de camuflar-se i mossegar”. De fet, la primera fake news la trobem al llibre del Gènesi (Gn 3:1-15), amb l’engany de la serp, “la insidiosa i perillosa seducció” que també hui “s’obre camí en el cor de l’home, amb argumentacions falses i atraients”.

Hem de reconèixer, com deia el papa, que “les mateixes motivacions econòmiques i oportunistes de la desinformació, tenen la seua arrel en la set de poder”, que ens fa “víctimes d’un engany”. Per això “l’antídot més eficaç contra el virus de la falsedat, és deixar-se purificar per la veritat”.

Com deia el papa, “el millor antídot contra les falsedats són les persones, que lliures de cobdícia estan disposades a escoltar” i “permeten que la veritat aparega a través de la fatiga d’un diàleg sincer”.

Per això el periodista Xavier Domènech ha denunciat “la divulgació de porqueria fabricada amb intencionalitat política en mitjans que sabien que ho era” (Regió 7, 13 de juliol de 2022). I per això mateix, el Col·legi de Periodistes i el Consell de la Informació, ha dit “que les converses posen de manifest comportaments per part de diversos periodistes i mitjans de comunicació, que vulneren els principis més elementals de l’ètica”. A més, “a l’hora de construir mentides i intoxicar i manipular a la ciutadania, les clavegueres de l’Estat han comptat amb la complicitat d’alguns responsables, periodistes, articulistes i tertulians”. I és que “sense la seua complicitat, les clavegueres de l’Estat no haurien aconseguit els seus objectius”. El senyor Xavier Domènech acabava així el seu article, “L’audiència de la porqueria”: “El que sap greu és que alguns dels traficants de mitges mentides, mentides conscients i deformacions desvergonyides, es compten entre les estrelles més brillants de la galàxia comunicativa”. Però “no ho serien, si els lectors, oients i espectadors foren més exigents. I els seus col·legues, menys corporatius”.

Els valencians, durant l’anomenada “Batalla de València”, els anys huitanta i noranta, també vam patir les mentides, les tergiversacions i les mitges veritats d’un diari “groc” del Cap i Casal, que manipulava i distorsionava la realitat, atiant la violència contra els partits d’esquerres i nacionalistes, contra els capellans compromesos amb el valencià, com el P. Riutort (amb agressions físiques i tot) i contra els intel·lectuals valencians, amb l’objectiu de destruir els adversaris, com estem veient ara que fan les “estrelles” mediàtiques d’alguns mitjans de comunicació. I és que quan el periodisme “grogueja”, perd la seua raó de ser, ja que només serveix per adular els capitostos que el mantenen amb sucoses pagues, sense importar-los l’ètica i la llibertat. Per això el periodisme “groc” menteix, manipula i canvia la veritat per la mentida.

Aquestes clavegueres mediàtiques queden perfectament retratades pel papa Sant Gregori el Gran, en els Tractats Morals sobre el llibre de Job (Llibre 10, 47-48), que ell va escriure. Bisbe de Roma a finals del segle VI i principis del segle VII, Gregori, escrivia, com si estiguera pensant en les clavegueres mediàtiques d’ara: “L’home honrat i íntegre és la riota”, pel fet que “la saviesa d’aquest món consisteix a presentar el que és fals com a veritable i el que és veritable, com a fals. Els savis d’aquest món consideren una ximpleria la virtut de la integritat. Ells qualifiquen de neci obrar amb rectitud i la saviesa segons la carn jutja insensata qualsevol obra conforme a la veritat”.

En contraposició als qui presenten la mentida com a veritat o bé la disfressen, malèvolament, de veritat, el papa Sant Gregori deia: “La saviesa dels hòmens honrats, al contrari, consisteix a estimar allò que és veritat tal com és, a evitar allò que és fals. Però aquesta honradesa és la riota, perquè els savis d’aquest mon”, com els periodistes que van amb mentides, “consideren una ximpleria la virtut de la integritat”.

Davant d’aquesta pudor nauseabunda, els bisbes valencians haurien de denunciar la manipulació i la mentida d’aquells mitjans de comunicació i d’aquelles “estrelles” mediàtiques que utilitzen la porqueria per destruir els adversaris polítics. I és que amb la mentida i la manipulació no es pot construir una societat lliure, sinó que es construeix una gàbia per a esclaus, que és el que pretenen fer alguns dels capitostos del poder polític, mediàtic i econòmic de l’Estat. Si la veritat, com ens diu Jesús, ens fa lliures, la mentida i la manipulació (motivada per foscos interessos), ens fa esclaus d’aquells que abominen la llibertat. Per altra part, resulta escandalós, davant les clavegueres mediàtiques, el silenci de periodistes (almenys fins el moment d’escriure aquest article), com Jordi Évole, Ernesto Ekáizer, Gonzo, Cristina Pardo o Iñaki López (El Nacional, 14 de juliol de 2022).

Aquests periodistes “estrella”, immersos en la mentida, haurien de recordar les paraules de Sant Agustí, quan al llibre de les Confessions, demana a Déu que extirpe “tota temeritat i tota mentida dels meus llavis interiors i exteriors. Que ni m’hi enganye jo, ni faça que s’hi enganyen d’altres”.

Davant aquesta pudor nauseabunda de les clavegueres mediàtiques, amb tota la raó del món, la periodista Patricia López ha afirmat que “una organització criminal s’ha apoderat de l’Estat espanyol” (Vilaweb, 14 de juliol de 2022).