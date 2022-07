E ducación Secundaria cuenta con unos cuerpos docentes que mantienen un alto nivel científico y cultural como consecuencia de las exigencias previas para poder opositar a uno de sus puestos: la licenciatura o el grado en una de las especialidades y el máster de Profesorado, más completo y dificultoso que el antiguo C.A.P. (Certificado de Aptitud Pedagógica).

Pues resulta que después de años de preparación, de conseguir lograr una oposición altamente competitiva, un profesor de Secundaria puede verse obligado a impartir alguna asignatura para lo que no está en absoluto preparado. Y ¿ por qué?: por el invento del «ámbito». Eso del «ámbito», que desde el punto de vista jurídico es un concepto indeterminado, se interpreta por la administración educativa como si existieran las antiguas Letras y Ciencias, conceptos totalmente superados por la realidad científica.

Lo que llamábamos Letras ha evolucionado en disciplinas tan distintas como la Filología y la Geografía, entre otras. Por poner un ejemplo, resulta que en virtud del «ámbito» el profesorado de Lengua y Literatura, que vio Geografía por última vez en el Bachillerato, puede verse obligado a dar esa asignatura, y viceversa. En el supuesto «ámbito» de lo que llamábamos Ciencias pasa lo mismo. Otro ejemplo: el profesorado de Matemáticas, que la última vez que estudió Biología pudo ser en la asignatura Ciencias Naturales del Bachillerato, puede verse obligado a tener que impartir docencia de esa asignatura.

Entonces, ¿para qué las rimbombantes exposiciones de motivos presumiendo de fomentar la calidad de la enseñanza? ¿Alguien puede creer que se puede enseñar lo que no se conoce? Si se aplican las instrucciones de inicio del curso 2022-2023 recientemente publicadas por la Conselleria de Educación, no es posible la calidad anunciada, ni la anunciada ni calidad alguna porque habrá quienes se vean obligados a impartir asignaturas que nunca estudiaron ni en sus carreras ni en su máster.

Y si seguimos con la exposición de motivos, en estas instrucciones se dice que, entre otros, el respeto y la responsabilidad son principios que las inspiran. Pues empecemos por el respeto al profesorado no obligándole a impartir materias que desconoce. Y si se trata de responsabilidad, precisamente el profesorado responsable será el que se niegue de plano a que figure en su horario alguna materia para la que no está preparado por ser titular de una asignatura distinta. Finalmente, la responsabilidad de la propia Conselleria de Educación pasa por olvidarse definitivamente del concepto caduco y obsoleto de «ámbito» que tanto perjudica al conjunto del currículum académico y a su desarrollo, que además no tiene ningún soporte jurídico porque el profesorado de Secundaria, lo es de asignaturas concretas que responden a disciplinas con métodos de investigación específicos cuya evolución las ha alejado de las decimonónicas ‘Ciencias’ y ‘Letras’ entendidas como conjunto. Un conjunto que en el siglo XXI no responde a la realidad del avance científico ni a la didáctica necesaria para que el alumnado aprenda y sea competente en el uso de los conocimientos adquiridos.