Al país dels moros i cristians, un poble pot gaudir de dues societats musicals, producte d’una escissió, discussió o un mal entés. O que en un mateix carrer es planten tres o quatre falles. Seguint la tradició, en l’any Joan Fuster hi haurà dues biografies. Una canònica i l’altra de canongia. La primera signada per Francesc Pérez Moragon i Salvador Ortells serà la professional, amb un indiscutible treball de molts anys, amb un seguit d’informació per fer-se una idea global de l’escriptor. L’altra, preparada per Josep Palàcios i Antoni Furió, també està ben documentada, però va destinada sobretot als fidels. Professe un respecte intel·lectual per tots quatre, i com que encara cap de les dues han arribat a les meues mans, només puc guiar-me pel currículum de la doble parella de biògrafs, i també per l’agitació i propaganda de cadascuna de les bandes. I ai!, de la segona, l’ultrafusterianisme ja va fent apologia, i tirant pestes digitals sobre l’altra. Mal favor li fa el Santiago Segura dels valencians progres a la biografia de Palàcios i Furió.

La ciència, com la paciència, mai ha estat entre les virtuts apostòliques, però convindria, a banda de l’amistat, usar criteris més racionals. Perquè amb l’edat un sap que els amics van minvant i creixent els aprofitats. Sé de fa temps que amb amics de l’ànima no podria treballar, i que amb companys de la feina no em faria ni un café. Però també tinc comprovat que el món de la cultureta -i bona part de l’universitari- es retroalimenta en el victimisme endogen. I sobre Fuster, darrerament només m’interessa saber si els autors materials de posar les bombes a sa casa, van tindre o tenen alguna vinculació amb les administracions públiques. Ara que parlem de memòria democràtica seria hora que recordarem que a València hi hagué terrorisme de carrer contra intel·lectuals, artistes, càrrecs públics, institucions, llibreries i teatres. Fins i tot contra retors. I amb elements ultradretans com a denominador comuns. Les batalletes animen el pati, però estaria bé que aprofitàrem el centenari per a aclarir definitivament qui va estar darrere i davant d’un atemptat terrorista contra un escriptor. Contra la llibertat i la democràcia, en definitiva.