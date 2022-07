Igual que la vida es lo que sucede mientras hacemos planes para el futuro, la decadencia europea es lo que ha sucedido mientras nos creíamos civilizados, ultradesarrollados, invulnerables y moralísimos. Transitábamos el orbe con pavoneo ético y tecnológico, en la falsa convicción —espejismo de la inercia— de que seguíamos a la vanguardia de todo, y no caímos del guindo hasta que nos adelantó Pepe Caca. Un descuido, un exceso de confianza lo tiene cualquiera, máxime cuando se llevan siglos abriendo brecha y ejerciendo, un poco por tradición y otro poco por la fuerza, el oficio de líder mundial. Y aunque no es una disculpa, sí que vale como explicación la forma en que suelen cursar todas las decadencias, que se inician imperceptiblemente, de manera lenta e inconexa, y avanzan disimuladas, mimetizadas entre los otros cambios que traen los tiempos —cambios intrascendentes, naturales, casi cotidianos— hasta que la degradación se hace poco menos que irreversible. Así ha ocurrido en la Europa, cuyo quebranto vestía de modernidad, removía obstáculos, evitaba sospechas y ultrajaba de lo lindo a todo el continente con la estupenda vaselina de la corrección política. No se hizo nada; no se reaccionó; y el declive alcanzó en la vieja europona el mojón sin retorno a partir del cual se acelera el proceso. Y ahora la sociedad se pregunta —cínica, hipócrita— cómo han caído los adultos, los jóvenes y hasta los niños en la concupiscencia enloquecida; y el poder hace aspavientos y desorbita ojos mientras les deja la puerta del báratro en la faltriquera. El crisol de la filosofía y el raciocinio ha sobrepasado el ápice de la montaña rusa —rusa tenía que ser— y se precipita sin freno al abismo de la irrelevancia y la ruina; sucumbe a sus miedos y a sus complejos, y al empuje cerril de quienes le llevan siglos de ventaja en el campo de la perversión y el salvajismo. Porque la superioridad y el ascendiente de la Europa eran la ley, el pensamiento y la moral, mientras que su desastre y su acabóse, su total europonización se debe al atavismo y al desarraigo intelectual. Europa fue alma y cerebro, pero se ha vuelto culo y eurovisión —euroculo, culovisión—; fue dominio y referencia, pero está viniendo a ser humillación y esclavitud; empezó inteligencia y autodominio, pero acaba instinto y bajeza. El ocaso de una cultura suele ser vertiginoso, mucho más rápido que su ascenso, por la sencilla razón de que apenas queda, en las postrimerías, material firme y en pie. Todo se viene abajo de golpe y en el último momento, con estrépito de mil demonios y alegría de otros mil; y las pavesas que se forman, las chispas que saltan son ígneos fragmentos del porqué. Cada vez hay más jóvenes que confunden sus asfixias espirituales con malestares psíquicos, y arrastran su confusión y su ansiedad por los inquietantes consultorios del auxilio político, donde siempre soplan vientos de trampa ideológica. «Eso que anhelas, eso que te falta es hacer tu capricho; y alejarte de tus padres, no sea que te contagien algún valor; y adentrarte —curioso, irreflexivo, confiado, engañado— en la espesura de las aberraciones». Tal es el canto de sirena —sirena gorda, cotorrona, proterva— que la cúpula del trueno hace vibrar en los oídos núbiles. Tal es el embuste y la ponzoña que destila el nuevo soviet, ese orujo milnovecientosochentaycuatroide prensado en esparto aperroflautado. La europona —y con ella la españufla, europeisista como nunca— finge asombro ante la depravación juvenil para no renunciar a la tiniebla electrónica y a la inmadurez narcótica, que son sus causas. Y el debate se llena de insolencia, de fingido estupor, de alarma falsa y desvergonzada. La decadencia de occidente ha llegado al último estadio, a la etapa más breve. Vivimos la embriaguez y el atropello del hundimiento final. Ya no es aquella cornisa o este gablete, sino la fábrica entera que se desploma con estruendo y polvareda, con violación y asesinato, con vesania y frenesí, con el gregarismo hirsuto y la furia montaraz de la ignorancia manipulada. Europa se desmadeja, se deshilacha, se desintegra, se acaba en un fin de ciclo quizá prematuro. Nunca sabremos con certeza qué más hubiese aportado, qué nuevos caminos hubiese abierto, porque ha perdido casi por completo su esencia, y mientras hoza el pecinal de su extravío chabacano, superficial, enseñaculista y eurovisivo —euroculista, culovisivo—, la barbarie limítrofe le pasa por encima. Europa está dando el penúltimo arreón de su decadencia, de su encanallamiento y de su podredumbre.