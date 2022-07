Los libros están en todas partes, aunque a veces no los veamos ni los sintamos cerca. Llevan una vida errática, van de acá para allá, como los saltimbanquis que venían a las eras de Gestalgar y montaban su carpa que parecía un circo en miniatura. Hay quien busca en los libros algo que se parece a la magia de una bola de cristal, o a esa espada con la que el mago te atraviesa el cuerpo sin dejar ninguna herida. O a un campo de batalla del que siempre saldremos vencedores. También, en algunos libros, es la derrota lo que cuenta, el resultado final que deja a los personajes para el arrastre, la cueva donde, por mucho que digan lo contrario, Teseo murió en las garras del Minotauro y el hilo de Ariadna se quedó enganchado hasta hoy mismo en la paradójica nobleza del vencido.

Hace mucho tiempo, un amigo casi me obligó a que leyera una novela. Fue en una librería de València. No recuerdo nada de aquella tarde. Sólo que Manuel Turégano sacó un leve volumen de una estantería y me dijo: «léelo». En mi casa familiar nunca hubo libros, lo he contado muchas veces. Ahora me salen por las orejas. Tardo en leerlos. Algunos días me angustia verlos ahí, amontonados sin orden ni concierto. La lectura tampoco sigue ningún orden y nunca hay una sola lectura sino muchas a la vez. Me cuesta mucho leer de un tirón. Subrayo, escribo notas al margen, dejo caer algún insulto a lápiz o una admiración porque esa frase me hubiera gustado escribirla a mí.

Le hice caso al amigo y leí Suerte, de una escritora valenciana de la que desconocía absolutamente todo: Bárbara Blasco. De eso ha pasado mucho tiempo. No sé cuánto. El tiempo se escurre como una anguila y no hay manera de saber qué se lleva entre manos. En aquella novela, creo que la primera de su autora, ya descubrí algo que me obsesiona cuando empiezo a leer: la escritura no mentía. Ahora ha vuelto esa misma sensación con La memoria del alambre. Leer es asomarte al abismo. Lo que hay al fondo de ese abismo nadie lo sabe. Algunas veces ni siquiera lo sabe quien escribe. Una mujer cuenta la historia de una adolescente que se llama Carla. Los años ochenta del pasado siglo. Tiempo de movidas que iban más allá de la música. También cuenta la narradora su propia historia, inseparable de la otra. Si leemos la solapa de esta novela podemos pensar que es la propia biografía de quien la ha escrito. Sus recuerdos. Me da igual. Miren lo que dice Diane di Prima, una magnífica escritora de la generación beat (la mía): «sin imaginación no hay recuerdo». Los años de la ruta del Bakalao. La aventura es la aventura, repetía Carla, la sombra de Carla, la música de Carla, los auriculares que le ocultaron el silbido del tren antes del estruendo. Vivir a tope aquellos años. El tiempo estaba de su parte, como cantaban los Stones. Y una vez el alambre de ese tiempo se va doblando en piruetas extrañas es difícil volver a ponerlo derecho, como estaba antes. Así sucede con la memoria: eso cuenta la narradora de esta historia en la que he descubierto lo que ya les dije al principio: la escritura decente, la que no miente, la que no hace trampas para conmovernos como sí lo hacen otras escrituras a las que se les ve el plumero de la impostura desde la primera línea.

Y la música, sobre todo la música. Las canciones de los ochenta. No son las mías. Me quedé en las de los sesenta. Por eso hay un momento mágico en esta novela rabiosamente hermosa. Cuando ya hace mucho que Carla se hizo viento en las vías del tren y la mujer que cuenta la historia, ahora cantante de la Orquesta Maravillas, le dice a su compañero Paco: «¿Por qué no tocas esa canción de Los Huracanes? ¿Te acuerdas?». Es para mí un momento mágico. Sigo siendo fan insobornable de aquella música. No sale el título de la canción, pero sé que se trata de «Dulce despertar» en la voz siempre reconocible de Víctor Ortiz, que antes había formado Los Pantalones Azules con Tito Pemán. Es entonces cuando llega mi sumisión incondicional a esta novela deslumbrante y a su autora: «Y Paco toma su guitarra y las notas de los años sesenta, que por algún extraño motivo están mucho más cerca de nosotros que las de los ochenta, se esparcen por la habitación». Sumisión total. Los Huracanes. Nada menos. Escucho «En tinieblas» tantos años después y se me giran los ojos como si creyera en los milagros.

Los libros están en todas partes. Llevan una vida errática, como los saltimbanquis que van de pueblo en pueblo alegrando la soledad y el silencio en los inviernos. Para vencer ese silencio y esa soledad escribimos a veces. Mejor que yo, lo dijo, antes de huir hacia lo oscuro, Alejandra Pizarnik: «El silencio es cierto. Por eso escribo. Estoy sola y escribo. No, no estoy sola. Hay alguien aquí que tiembla». Lean La memoria del alambre. Con la música de Carla. Con la huella de Carla en el estruendo de los trenes. Con lo que hay de Carla y de la cantante sin nombre de la Orquesta Maravillas en cada uno de nosotros sea cual sea el tiempo que vivimos. Lean.