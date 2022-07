Sense cap dubte, per als primers repobladors cristians de les terres dels regnes de València i de Mallorca –provinents majoritàriament de Catalunya i d’Aragó–, la figura de Jaume I (1208-1276) hagué de ser una figura reverenciada de manera molt especial, ja que havia estat qui havia comandat la conquesta d’aquestes terres, i havia estat el monarca que les havia constituït en regnes; i qui, al remat, els hi havia concedit béns i possessions, fent-los millorar, així, les seues condicions de vida. A canvi, això sí, de carregar amb les servituds feudals; però, sempre, amb unes perspectives econòmiques millors i en unes societats que mostraven certs avantatges sobre aquelles altres que havien deixat a les seues terres d’origen. Tot plegat, aspectes que devien pesar positivament en la concepció que els nous valencians i els nous mallorquins tindrien del rei en Jaume.

Per altra banda, el monarca, amb la seua activitat legisladora i amb la confecció del Llibre dels feits -de la qual va tenir una cura especial-, sembla que va fer tot el que va poder per procurar transmetre aquella imatge de rei honest, just, valent i guerrer, conqueridor de regnes –Mallorca, València i Múrcia– i de devoció religiosa ben provada, que tant podia agradar als seus coetanis i, sobretot, als destinataris de les seues memòries, que anaven a ser, primordialment, els seus fills i successors al front dels diversos senyorius regits pel Casal d’Aragó. I, és probable que, també, per contrarestar els anys de propaganda contrària a la seua persona, portada a terme per part d’alguns trobadors occitans, que li havien retret el fet de no haver ajudat aquell país contra el poder dels francesos. Encara que, més tard, li serien partidaris.

I el record de Jaume I, tot al llarg de l’edat mitjana, a València, per exemple, sembla omnipresent, més enllà dels cercles que serien lògics, ja que no sols apareix en les cròniques una adjectivació positiva de la seua figura, sinó que, fins i tot, en la documentació administrativa, no s’estalvien lloances. Se’l sol anomenar «de bona memòria», sempre que apareix el seu nom. A més, a València, segons el cronista Beuter, hi havia un altre record important i continuat de la conquesta de la ciutat per part del rei, atés que al monestir de Sant Vicent de la Roqueta era venerat el Penó de la Conquesta que varen hissar els musulmans en senyal d’acatament del poder del rei d’Aragó, el 1238. Hi havia, per tant, tots els elements necessaris -propaganda trobadoresca, cròniques, relíquies, etc.- per convertir la seua imatge en quelcom venerable.