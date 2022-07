Salvar la información regional

Dijo Buda, según los textos publicados por Juan Arnau, que tuviéramos cuidado con el uso de las palabras, pues estas inducen en los demás tanto el bien como el mal. Los neurólogos puestos al día, todavía llegan más lejos, pues vienen a decirnos que nuestra práctica de conocimiento, y de sentimientos, está formada por construcciones previas, a través del lenguaje, como bien predijeron los filósofos del llamado giro lingüístico. La realidad para los humanos sería, pues, una narración.

Somos el sistema de valores que aprendemos mediante las palabras, de ahí la importancia de la cultura y los idiomas para ampliar nuestros horizontes y capacidades, las cognitivas pero también las sensoriales y las morales. Pero también son muy importantes los diversos modos de transmisión de esas palabras, a través de las tradiciones primero, de la familia y la educación después, y finalmente mediante la transmisión social que en nuestra época se lleva a cabo gracias a los llamados medios de comunicación.

La consecuencia de todo ello, a fecha de hoy, es que sin medios no hay palabras, y sin éstas últimas no se existe como realidad ante los demás. Lo saben muy bien los directores de marketing y, en especial, la clase política. Eso que agrupamos bajo el paraguas genérico de la prensa consiste, fundamentalmente, en una constelación de medios que todos quieren controlar y que van creando lo que ahora se llama el relato. Lo real. Lo vemos con mucha claridad en la guerra actual seudotelevisada: claro que los rusos tienen «razones» en Ucrania, y que los ucranianos defienden su país a veces con métodos fascistoides, pero el guion que han conseguido transmitir es el de la causa de «la libertad y la democracia» frente al «tirano Putin».

Les cuento esto porque el universo mediático actual vive una crisis de profundidad incalculable que, a medio plazo, puede afectar decisivamente al quehacer cotidiano de todos y, en particular, al mapa político e institucional que venimos conociendo. Los medios han sufrido las últimas crisis generales como todos los demás –la del recalentamiento inmobiliario de 2007, la de la pandemia iniciada en 2020 y ahora la del conflicto bélico y energético en suelo europeo–. Pero además padecen una sacudida telúrica procedente de la digitalización, de la universalización de contenidos y de la profusión de sujetos comunicadores a través de las redes sociales… El paisaje de los medios es, cuanto menos, nebuloso.

El principal afectado de todo ello es, precisamente, el mundo informativo nacional y regional. Lo curioso es que lo muy local se beneficia de la eclosión de las redes al posibilitar que unidades muy pequeñas tengan capacidad transmisora. Las pequeñas comunidades ven internet como una tabla de salvación, de visibilidad y enlace. No ocurre lo mismo con los medios a nivel nacional y regional, golpeados tanto por el influjo de lo global como por la proliferación de bulos y mentiras, cuando no por sabotajes hackers directamente.

La esfera mediática nacional, la española en concreto, sobrevive gracias a que el país mantiene todavía un espacio económico propio del suficiente tonelaje. No le da para mantener grandes cabeceras así como cadenas de televisión y grandes productoras audiovisuales pero sí para que los poderes económicos mantengan el entramado. La banca, por ejemplo, se queda con la mayor parte de su deuda mientras el Estado legisla para frenar el creciente liderazgo de las plataformas televisivas norteamericanas.

Es el universo regional el que se ha quedado solo y desamparado. Sin instrumentos financieros a su alcance son las instituciones públicas las que suministran la fuente principal de sus ingresos. Pero no son suficientes para hacer boyante la galaxia mediática valenciana, ni convenientes por lo que tienen de intervención política no recomendable. La vida le va en ello a la autonomía política valenciana. La Generalitat y su autogobierno no tienen ni cincuenta años de vida. Si deja de tener quien le escriba, incluso mal, su desaparición no le preocupará a casi nadie.

Países de pequeño tamaño y sometidos a poderosas influencias culturales vecinas como Dinamarca u Holanda, han legislado en favor del mantenimiento de su sistema de medios de comunicación. Lo han hecho de la manera menos intervencionista posible, promoviendo la iniciativa privada incluso. En Cataluña lo han llevado a cabo pero de modo subrepticio y con objetivos proselitistas en favor del independentismo. No está demás que aquí alguien empiece a pensar en algo semejante pero sin los efectos perversos señalados, algo que debería consensuarse al menos entre los representantes del 70 % de los valencianos.