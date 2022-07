Vergüenza de uno mismo

De mi madre adquirí un turbio placer por las tonterías. Mientras mi padre me obligaba a buscar en la enciclopedia los cultismos que encontraba en los artículos del ABC, mi madre me entretenía con ripios sueltos sacados del café teatro de sus abuelos: «Tus ojos son de verde mar. ¡Será de tanto navegar!» o «-Senyoret, per la casaqueta li corre un pollet. -Puça serà el punyetero!».

Si quisiera reventar el marcador de lecturas y reenvíos de esta columna, tan sólo tendría que escribir la barbaridad más retorcida o la mentira más inverosímil para que miles de personas se complacieran con el juego de creer y descreer. Al fin y al cabo la realidad se ha convertido en una cuestión personal y subjetiva. Si uno quiere imaginar que Feijóo conquistó al empresariado valenciano con su discurso moderado o que Trump tuvo más público que Obama en el día de su toma de posesión, ni la foto más precisa, ni el vídeo más esclarecedor podrá hacerle ver lo contrario. Por eso las únicas alternativas políticas en nuestro tiempo son el nihilismo, el cinismo o la bobería, a pesar de que la política siga siendo el arte de buscar la relación óptima entre la fuerza y la ética. Si no existiera ya, editaría mi propio diccionario de lugares comunes e idioteces como el de Flaubert, para insistir en que la estupidez, como el sentido común, es lo que más compartimos en el mundo y lo que más renueva a diario. Recordarán aquellos libros llamados «Perlas cultivadas» en las que unos profesores recogían las hipnóticas barbaridades que les respondían los alumnos en los exámenes: «Hay varias teorías sobre el título de Don Quijote: la primera es que la mujer de Cervantes era Epicura y se consideraba que este era un lugar donde un caballero no podía ser perseguido por la Santa Hermandad». Sin embargo, mis tonterías preferidas siguen siendo las económicas. Si conocen una página web que concurre en las redes sociales bajo el nombre de Masters Of Naming, descubrirán la cantidad de idioteces que se contagian los distribuidores de bienes bajo el serio epígrafe de un equipo de marketing. Su ambiciosa avidez juvenil y su astucia les hacen crear unas vulgaridades tan pretenciosas que me causan risa con sólo salir a dar un paseo: nombres que degeneran confianza como la agencia de viajes Jetatours; otros, como Congeladona, Ferredona, Fruitadona compiten con una gran cadena de supermercados que, a su vez, ofrece productos como el helado Polvito, la ensalada de atún Ensatún o la tortilla políglota fresca de Bpatata y CeboLla. Renuncio a contar las tortillerías, queserías, ensaladerías o pollerías de pollofres, porque aunque tenga motivos más desinteresados, la idiotez siempre es idiotez. Hemos pasado por estupideces médicas -mucho peores que la covid- que hicieron extraer millones de amígdalas y apéndices, sin contar con las sangrías. ¿Los políticos fingen estupidez para sorprender a sus electores o es el poder lo que les hace perder la cabeza hasta el punto de dejar su ridícula función diciendo «Hasta la vista, baby»? ¿Qué les pasa en la boca a los Papas, a los sacerdotes judíos, a los islámicos, hindúes, que dicen lo primero que les pasa por la cabeza por muy contradictorio que sea con los apostolados de su religión y los de sus seguidores? ¿Y las ininteligibles locuras nacionalistas etnográficas de tipo sagrado, a dónde van? Los dioses luchan en vano contra la idiotez, decía Schiller, pero prueben a barrer su puerta y reírse de sí mismos cuando se dejen llevar por ella. Lean algún poema, algún aforismo higiénico antes de empezar el día. Será como cuando beben un reserva: no les apetecerá luego una caña. Vean cualquier informativo o entren en una red social para tomar nota de lo que dicen. Comprueben con lo escrito en su libreta que, con tantas contradicciones, contrasentidos, prejuicios y apologéticas, es muy difícil no sentir vergüenza de uno mismo. Aunque, claro, en estos tiempos, quién sabe.