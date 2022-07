En l’article sobre Joan Fuster, publicat en Levante-EMV el 2 de juliol, Jesús Huguet incidix sobre un aspecte capital de l’escriptor de Sueca: «Era sobretot un interrogador». Dubte que es puga sintetitzar millor l’obra i l’esperit fusterià. A mi, la veritat més que ‘Nosaltres els valencians’ em va impactar una obra divulgativa, quasi turística podríem dir: ‘El País Valenciano’. Fuster no era geògraf, tot i això descriu amb agudesa visual i crítica no sols els aspectes orogràfics, sinó i, sobretot, la geografia humana, el paisatge humà. I és que Fuster no sols era un professional de la ploma, sinó que sabia escriure, tant en català com en castellà, de manera àgil, atractiva, captant l’atenció del lector també per la seua immensa erudició. En la mencionada obra no sols aporta una síntesi de geografia, sinó també d’història i art valencians. Ara bé, la grandesa d’este treball radica en què l’escriptor és capaç de passejar la seua mirada aguda sobre les comarques valencianes i, amb el seu bagatge cultural, la seua capacitat d’observació i la força intuïtiva, és capaç de compondre un fresc ben viu del País Valencià en un moment fonamental: quan deixava enrere un passat d’arrel agrícola per a entrar en la via del desenvolupament, amb tot el què això implicava d’industrialització i urbanisme. No seria just parlar-ne d’’El País Valenciano’, sense fer esment del suport gràfic, tot un document de l’època, aportat pel fotògraf de «Destino» Ramón Dimas.

En el seu assaig ‘Nosaltres els valencians’ Fuster avisa que no és un historiador. Malauradament no està ara ací per rebratre-li-ho. Que ell no pretenia ser un historiador «a l’ús» és lògic i raonable; que ell no es dedicà a treballar fonts primàries en arxius, també és cert en gran mesura; ara, d’ací a afirmar que no era un historiador hi ha un abisme. No és qüestió d’esbrinar ací què cal aportar per ser historiador. Es anglosaxons, pragmàtics ells, no se n’ocupen d’estes divagacions. Jutgen l’obra i ja està. I l’obra de Fuster com a historiador és més que respectable: respectabilíssima. He citat ja dos obres on la síntesi històrica és força poderosa. Hi ha molts més treballs de síntesi i propostes.

Evoque ‘Poetes, moros i capellans’ i em ve a la memòria una sentència cabdal recollida per Fuster: «Calgué missionar entre ‘aquel ganado protervo’». Es referix l’assagista als intents del poder central hispànic i del poder territorial valencià de reduir els moriscos als costums cristians. De cristians ja ho eren, nominalment els moriscos, perquè havien estat batejats a la força, però continuaven sent musulmans de cor. Volien que abandonaren els seus usos i costums d’arrel islàmica amb el què això comportava d’assimilació al món cristià. Era la lògica de la monarquia autoritària. Tot, però, va ser en va. Aquell esforç desplegat, també per les autoritats eclesiàstiques, el va reflectir Fuster amb la seua càustica ploma: «Van preparar-se plans d’acció, es reclutaren predicadors, es van recaptar mitjans econòmics, van donar-se ordres explícites. Els resultats, però, van ser mediocres, per no dir nuls. L’arquebisbe don Jordi d’Àustria va dimitir de la mitra de València descoratjat; un altre tant va estar a punt de fer fra Tomàs de Villanueva». Crec que no es pot sintetitzar en menys paraules allò que va ser el maldecap perenne que tingué la monarquia a València entre la revolta agermanada i l’expulsió de la minoria díscola.

Puc intuir el motiu pel què Joan Fuster va dedicar-se més detingudament al segle XVI valencià. D’una banda hi havia els esmentats moriscos. Esta gent conformava el grup humà descendent dels musulmans de l’època prèvia a la conquesta. Uns havien emigrat com a conseqüència de la victòria de Jaume I, molts també havien mort per la pesta negra ja sense recanvi demogràfic i, la resta, aproximadament un terç dels habitants de l’antic regne, eren els descendents ètnics, si és que es pot emprar eixa paraula, dels grups humans que havien habitat les terres valencianes abans de l’ocupació cristiana. L’afirmació de Fuster de que nosaltres som els descendents dels conquistadors, i no dels conquistats, no era original seua, per suposat: ja l’havien expressat els historiadors clàssics valencians; però en escriure-ho Fuster en el segle XX va obrir-se una caixa de tempestes sobre l’assagista qui, en aquell moment, ironies de la història, s’hi trobava enmig d’un nou «ganado protervo».

L’altre punt d’interès per a l’estudi del segle XVI és la llengua. A partir d’esta època s’inicia, objectivament parlant, la decadència literària del valencià, del català. Es podria pensar en què ja no hi ha un rei específic per a la Corona d’Aragó. Ací a València es podria argumentar, a més, l’influïx de la cort renaixentista de la reina Germana i del factor imitador de la noblesa valenciana intentant parlar castellà o quelcom que se li pareguera. És una explicació, però no l’explicació. Ell va mostrar que el factor decisori era la impremta: escriure en castellà suposava fer tiratges més llargs que en valencià amb el consegüent major guany. Així de clar.

Quan es va morir Joan Fuster jo exercia com a funcionari en la Conselleria d’Educació. Un cap de servici, originari d’Úbeda, em va preguntar si realment era tan important Joan Fuster. L’amic era, és, filòsof i els pensadors francesos no li eren desconeguts. Li vaig respondre: pensa en Voltaire, salvant les distàncies igual d’irònic, igual d’erudit, igual de bo: i, sobretot un gran, grandíssim escriptor. Tenia, té, raó Jesús Huguet: Fuster continua sent imprescindible hui, pels interrogants, per les propostes; o, més senzill encara: pel pur plaer que produïx llegir-lo.