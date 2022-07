Larga vida a los quioscos

Cada vez hay menos quioscos, como saben. A los que quedan, yo los declararía patrimonio universal de la ciudad, o algo parecido, para que sigan al pie del cañón. Sí, soy parte interesada, pero es que cada vez que veo uno abierto no puedo reprimirme y tengo que contenerme para no llevarme todos los periódicos y algunas revistas. Hay que pensar en los otros camaradas que disfrutamos del papel impreso. Por contra, cada vez que paso por uno que ha chapado, me entra un berrinche que me dura días. ¿Por qué cierran los quioscos? Pues como todos los negocios, o se modernizan o se quedan sin futuro. Tuve un compañero en el cole con paraeta familiar y siempre traía el mejor balón reglamentario, un lujo de la época. Cierto que aquella familia le metía muchas horas, pero sería muy rentable, porque siempre nos regalaban los ‘palotes’ y los ‘sugus’. Creo que el periodismo me sedujo entre aquellas estanterías repletas de publicaciones cuando todavía llevaba pantalón corto. Primero con los obligatorios periódicos deportivos de los lunes y luego por el interés por la información general. Y por su puesto con las revistas, de todo género, incluso con aquellas primeras del destape que no nos atrevíamos a comprar y siempre enviamos al pobre Pepet como fuerza especial. He escrito más de una vez que los quioscos fueron la inspiración para la creación de Internet. De hecho, acabo de teclear «quiosco» en el Google y me han salido 23.400.000 resultados, y acto seguido me ha entrado un maldito desconsuelo.

‘News & Coffee’. El mejor ejemplo de modernización de los quioscos está en el de la plaza del Collado, justo enfrente del Café Lisboa. Es la primera sucursal valenciana de News & Coffee, una cadena creada en Barcelona que se ha propuesto juntar dos placeres irrenunciables como son la prensa y el café. Bea Bascuñán y Albert Jornet están al frente del quiosco y además son los responsables de una revista especializada en café. Llevan más de un año tras el traspaso del puesto y ya disponen de clientela fija, mayoritariamente turistas de Ciutat Vella. Ellos son una pareja inquieta, pero es cierto que un quiosco es un punto del espacio público urbano, que además de ofrecer el servicio propio de prensa escrita, revitaliza los barrios. Unos establecimientos que puede tener muchas más utilidades, como buzones, por ejemplo, o incluso contar con consignas para la recogida de compras por internet, junto con sus prestaciones habituales. Incluso de cajero automático. Un local de confianza, en definitiva. Trato y tacto. Acompañaba a mi padre cuando iba al quiosco porque era una ventana única presencial. El metaverso tiene sus ventajas, básicamente de almacenaje mental, pero es nulo para combinar alguno de los cinco sentidos. Por ejemplo, hay infinidad de recetas de cocina en la red, pero es imposible oler un guiso, y por eso nunca desaparecerán los bares, las fondas y los restaurantes. Con la información pasa lo mismo, porque el tacto con el papel sigue siendo único, igual que el trato humano. Bea y Albert han abierto el camino para una nueva época de quioscos, que ojalá tenga muchos imitadores en los próximos meses. La magia popular de rositas amores Incluso antes de la pandemia, era tendencia organizar comidas y cenas para dar la bienvenida a las vacaciones estivales. Ahora me parece que ya hay más de esas celebraciones que de las tradicionales navideñas, puede que sea una manera inconsciente de autoprotección ante la incertidumbre de unos días sin obligaciones. En cambio, hay gratos reencuentros, como el que convocó el abogado Jaime Navarro (ojo a este letrado ilustrado) con Rosita Amores y Paco Nadal, dos viejos conocidos con permanente espíritu joven. Fue en el restaurante Mimar de la Patacona, donde Raúl Aleixandre ejerce de jefe de supremo. La irrepetible Rosita vio crecer a Raúl en Ca Sento, donde ella era una habitual y todavía recuerda el ‘rossejat de fideus’ que hacía la madre de Raúl. Dicho y hecho. Entre fideos, Rosita compartió confidencias con Nadal, uno de los rostros televisivos más populares, aunque a veces debía preguntar a Navarro si podía contar aquella historia secreta, «no siga cas...». Una auténtica estrella popular.