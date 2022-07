Las mil y una escuchas

No se engañe nadie, no, las escuchas telefónicas de conversaciones y/o mensajes, muchas veces teatralizadas, son ya el pan nuestro de cada día para una mayoría de los medios de comunicación, tanto de los que las lanzan, a sabiendas de su ilícita procedencia y a sabiendas de que las nuevas tecnologías hacen maravillas con la palabra y la imagen de cualquiera, hasta el punto de construir falsedades y medias verdades a partir de lo dicho o escrito, como de los muchos que las repiten con la excusa de que ya están en el espacio público sin aportar nada a la presunta información, entre el gozo o el estupor de una ciudadanía aclimatada a estos tiempos plenos de postverdades.

No se engañen los amables lectores, ahora no es el momento de plantear sesudos análisis sobre la ética de esos usos ilegales en la política, la empresa, las finanzas, la comunicación o el diverso recorrido que tienen en el mundo de la justicia, pues la realidad oyente se ha impuesto, dejando en enaguas a la vieja del visillo interpretada por el genial José Mota. Y las escuchas no sólo se parecen en número a las Mil y una noches persas, sino que también cumplen una función similar de ensoñamiento, para lo que basta rememorar sucesos esperpénticos como el del cura con pistolón atacando la casa del extesorero Luis Bárcenas. Así mismo, contamos con escuchas que salen por entregas con la periodicidad conveniente a la garganta profunda de turno.

Es un hecho, no se engañen, que nadie sabe cuándo comienza, pero está ahí, igual que tantas cosas horribles que vamos normalizando, como las variantes pandémicas del virus corona, como las guerras o como los desastres naturales, venimos de la erupción volcánica y estamos en la Península Ibérica ardiente estos días. Y no se olviden de las otras escuchas, las que no se muestran por doquier y también están ahí, como los datos robados al teléfono de nuestro presidente del Gobierno Pedro Sánchez o a su ministro del interior Fernando Grande-Marlaska y a su ministra de defensa Margarita Robles. O los datos que atesora el rey de Marruecos Mohamed V tras abrir relaciones con el estado de Israel y acceder a sus empresas de espionaje, con su famosa tecnología Pegasus, cima de la multiescucha total.

En el reino de España, tras los fastos barrocos de la OTAN-NATO, vivimos en una especie de patio de vecinos donde todo se sabe y se cuenta. No eres nadie si no te espían, y no se lleva discretamente como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés Emmanuel Macron. Entre los mil y un ejemplos, también en el País Valencià hemos ofrecido momentos gloriosos a los anales de la escucha, desde los del expresidente de la Generalitat Francisco Camps con su amiguito del alma El bigotes o los del yonqui del dinero contando pasta con el expresidente de la diputación Alfonso Rus, hasta las recientes rajadas futboleras del ex dirigente del Valencia CF Anil Murthy. Si bien, hablando de fútbol, lo del presidente de la federación Luis Rubiales es un ejemplo de libro sobre el espionaje oyente para hundir a alguien.

El rey de las escuchas, y no entraremos en la mina del rey emérito Juan Carlos de Borbón, es sin duda durante los últimos años el ex comisario pirata José Manuel Villarejo, maestro del espionaje vaginal (sic), que sigue lanzando a día de hoy sus dudosos episodios nacionales, nada galdosianos aunque salgan por capítulos, a cuál más vergonzante. Los asuntos judiciales soportan investigaciones paralelas a las de los fiscales y los juicios parecen convertirse en inquisiciones al albur de gustos populares manipulados. Y si éste es el funcionamiento que queremos para los asuntos políticos y económicos de nuestra sociedad, lo mejor es ir ya montando una red de espionaje para el nuevo mundo que llaman metaverso, y a forrarse.