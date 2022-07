Los festejos de bous al carrer siguen en boga porque nadie ilegaliza las peñas ni «tradiciones» ignominiosas. El terrorismo ético despierta poca compasión. Si hace días una tribu de Algemesí ponía el grito en el cielo porque no se suspenderán las clases durante la semana de bous, ahora contabilizamos muertos por asta de toro con pasmosa cotidianidad. En Levante–EMV leíamos las buenas intenciones de sus organizadores. Que se las coman con patatas y activen sus dos neuronas del cerebro a ver si así hacen la sinapsis. En esta ocasión dejaré de lado razones animalistas. Los bous al carrer devienen una apropiación del espacio público por parte de hombres que expanden ufanamente su violencia, su supuesta virilidad y su «heterosexualidad temeraria», convirtiéndose así en un pésimo referente para niños y jóvenes. Las chicas contemplan al margen el lamentable espectáculo y aprenden sutilmente que el riesgo, la valentía, el desafío, corre a cuenta de los varones. Contradicciones del capitalismo patriarcal: los ayuntamientos presumen de plan de Igualdad pero fomentan el machismo, la misoginia y la violencia de los hombres. No se preocupen: un punto violeta resolverá estos malestares.

En Orihuela no tienen bous al carrer pero disfrutan los moros y cristianos. Un boato «especial» por parte del embajador de la comparsa Moros Musulmanes Escorpiones lucía una carroza porteada por 48 subsaharianos. Se le ha dado estopa y a mucha honra. Con todo, no deja de ser curioso ese racismo universalmente aceptado y denunciado, pues, en los moros y cristianos, cuando se trata de mujeres, su ausencia nos resulta «entendible» apelando a esa misma «tradición» que guarda esencias de masculinidad hegemónica, machista y misógina. Que se lo digan a asociaciones como Fonèvol (http://fonevol.net/), pionera en la reivindicación de la presencia de mujeres en las fiestas de Moros i Cristians de Alcoi. Piden, imploran, luchan por unas plenas condiciones de igualdad en la «tradición», pero, como en tantas ocasiones, la pureza se alega como un ingrediente irrenunciable por el bien de la hegemonía de las costumbres históricas, ¿o la desigualdad? Sí, entendemos que esto de poner 48 negros chirría estética y moralmente. ¡Ah! ¡Pero las mujeres son otra cosa! Si en Alcoi hubiera un poco de sentido común convendría detener las fiestas de Moros i Cristians 2023 si las mujeres no cuentan con una sólida representación. Sororidad, empatía, justicia ética. ¡Ya!

Como los hombres ocupan espacios públicos y son sujetos de derechos, nos queda meridianamente claro que los bous al carrer seguirán luciéndose en las calles de nuestros pueblos, aunque esto suponga un crimen ético y estético contra animales, ciudadanía y la ejemplaridad pública. Sigamos aportando a nuestras futuras generaciones escenarios de violencia institucional para luego plantearnos qué les ocurre a los chicos. Hipocresía patriarcal. Por fortuna, el racismo presenta unas notas definitorias claras y la gente denuncia escenas indeseables como la de los 48 subsaharianos esclavizados a golpe de capitán de comparsa. Nos falta, en consecuencia, reconocer a las mujeres en las fiestas de Moros i Cristians, no porque les concedamos un favor, sino como acto de justicia ética y feminista. Renunciar a los privilegios de quienes nacemos con sexo macho socializados masculinos. Pero ahí el asunto se vuelve turbio. Y uno llega a pensar qué ocurriría en Orihuela si en vez de 48 machos subsaharianos desfilaran 48 hembras.