Enredar la madeja

A lgo está pasando en este país cuando sectores que requieren mano de obra de las que obligan a cargar y descargar, es decir, a doblar el lomo, no encuentran trabajadores al tiempo que las estadísticas hablan de millones de parados. Algo está pasando cuando centros de estudios específicos para atender al turismo andan sobrecargados de alumnado mientras bares y restaurantes tienen problemas para encontrar trabajadores. Algo pasa cuando por trabajar ocho horas al día, cuarenta horas semanales, se cobran mil euros, y por ayudas a la supervivencia se cobran 450 euros, simplemente sin hacer nada. Muchos juegan, efectivamente, a sobrevivir a base de ayudas públicas, con economía sumergida, sin colaborar en el pago de contribuciones. Algo pasa cuando un médico de la seguridad social cobra menos que el alcalde de cualquier pueblo mediano. Hay países del norte de Europa donde los servicios de las concejalías se realizan de manera altruista. Disponen del concejal de la piscina, del polideportivo, de los jardines, de la iluminación, del tráfico… y colaboran rotativamente los ciudadanos para evitar gasto público. Son los países que alzan la voz cuando ven que por estos lares nadie mete mano al presupuesto para recortar gasto público improductivo. Algo pasa cuando la producción del sector primario no logra cubrir los gastos mínimos y los productos extraídos de la tierra, doblando el lomo, suben de precio a los consumidores. Muchos recuerdan con nostalgia los tiempos en que el precio del kilo producido se multiplicaba por tres al consumidor. Ya entonces parecía abusivo y se creaban canciones contra el intermediario. Hoy esa multiplicación puede ser por ocho o nueve. En esa cadena alguien no está colaborando con la economía solidaria. Puede que sea algún sector que aspira al monopolio comercial o puede que sea que el Estado, con capacidad para dictar leyes y resoluciones en el BOE, sea el primero en rascar de aquel que dobla el lomo, con impuestos abusivos a la energía, a las ganancias, al mismo comercio, a las sociedades, a todo lo que se mueve.

Mientras unos cuantos doblan el lomo, andan las facultades de Economía produciendo licenciados en el arte de analizar las causas y de intentar predecir el futuro. Aparecen expertos pontificando sobre la bondad o maldad de la inflación o del precio de los préstamos. Se discute sobre los aciertos y errores de las distintas escuelas filosóficas que tratan sobre las relaciones económicas. Hemos pasado de proclamar la bondad de la semana de 65 horas de trabajo, para combatir la desleal competencia asiática, obligándonos a trabajar como chinos, a considerar que quizás con 32 horas vamos sobrados y más que sobrados. Se descalifican propuestas «populistas» porque predican soluciones fáciles a problemas complejos. Una manera de calificar como analfabetos a los proponentes. Pocos caen en la cuenta de que los problemas complejos alcanzan ese grado por no haber actuado cuando eran problemas sencillos. De haberlo hecho no habríamos enredado la madeja. El que dobla el lomo nada sabe de filosofías pero entiende de ingresos y salidas. España necesita al frente de sus decisiones económicas una sencilla ama de casa que coja el presupuesto nacional, punto por punto y pregunte la utilidad productiva de todas las partidas que allí aparecen. Seguro que con un lápiz Alpino y una goma de borrar Milán comenzaría a corregir y tachar, folios, folios y más folios. Miles de folios. Simplemente haciendo más o menos como hace con la lista de la compra, pensando en aquello necesario o accesorio. Seguro que bajaría el déficit anual, rebajaríamos la deuda y conseguiríamos que eso de la prima de riesgo no machacara las meninges del que dobla el lomo. O desenredamos la madeja o quedaremos prisioneros de ella.