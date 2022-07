El 16 de juliol vaig tindre el goig de presenciar –en companyia de Manuel Puchades i Ana Rodrigo, de Castellar-l’Oliveral, i d’Enric Olivares, d’Algemesí– la celebració del Cant de la Carxofa del barri del Carme, a la ciutat de València; un acte que, gràcies al treball de la Confraria del Carme, ha aconseguit perviure al llarg de les dècades amb gran eficàcia i dignitat.

La referència més antiga a la Carxofa del Carme que he pogut localitzar a l’hemeroteca remet a 1906, quan, a propòsit del tricentenari de la Confraria, el diari La Correspondencia de Valencia publicà un article en què s’explicava que, «no obstante la malicia de los tiempos en que vivimos, y la glacial indiferència religiosa que todo lo subyuga» –en referència a les mesures anticlericals impulsades pels governants blasquistes–, el veïnat de «las partidas llamadas del Carme» s’havia vestit «de gala como en sus mejores tiempos».

La solemnitat religiosa a què més atenció dedicà el periòdic fou la processó de la vesprada, que «duró cuatro horas» i «fue todo un acontecimiento». L’obrien el «carro de la murta con el escudo del Carmen» i «un carro triunfal con la Señera, desde el que lindas niñas vestidas de labradoras arrojaban flores y poesías». I, a continuació, desfilaven «los enanos, gigantes, la bandera de los curtidores, hospicios y las imágenes del Niño, San José, San Elías, la preciosa de Santa Elena con la brigada de Bomberos, apostolado, ángeles con hachas y las ricas anda e imagen hermosa de la Virgen con su nuevo y celebrado manto bordado en oro». Uf, allò degué ser el que col·loquialment es coneix com una senyora processó, que, poca broma, fou amenitzada per «cinco bandas de música»!

Finalment, la crònica assegurava que la «piadosa comitiva» provocà «tan grata impresión en el muy extraordinario concurso que la presenció, que derramaban lágrimas de indecible júbilo, [...] sobre todo al cantarse el villancico de la Carchofa en la calle Baja». Així, no és estrany que, abans i després, s’hi dispararen «unas 40 tracas, y alguna de más de 1.000 metros, con miles de luces de bengala». Cosa que, per a l’època, degué suposar una despesa econòmica majúscula que, ben probablement, sufragarien els vora 2.000 associats amb què, aquell any –en què la xifra havia «decaído algún tanto»–, comptava la Confraria.