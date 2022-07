Diumenge en passar la fulla del calendari del 31 haurà acabat el curs polític, o així era els darrers anys. Amb la calor la classe política s’escampava per la muntanya i les platges, i encara que eren de vacances mai oblidaven reunir-se amb els col·legues de la localitat d’estiueig, Fraga cada estiu jugava al dominó a Villalba, a la seua Galícia natal, mentre Feijóo, actual líder del PP, navegava per les ries gallegues al costat d’un conegut narcotraficant, encara que ell no coneixia aquesta faceta del seu amfitrió. Les vacances dels polítics també poden servir per fer noves amistats, mai se sap a qui pots necessitar. Segur que aquest estiu, després de dos anys sense poder viatjar per culpa de la COVID, els nostres representants polítics aprofitaran per descansar i carregar la motxilla amb nous projectes, perquè si aquest curs, per alguns, ha resultat atrafegat, en arribar la tardor tindran que fer front a nous desafiaments, augment dels preus i amb ell del cost de la vida, guerra a l’Est d’Europa, lluita entre la perifèria i el Govern central al voltant del finançament de les CC.AA, sense solucionar des del 2014, i en pocs mesos, el maig del 2023, eleccions municipals i a alguns llocs també autonòmiques.

Les eleccions autonòmiques andaluses van suposar un fort cop a la linia de flotació del vaixell socialdemòcrata. Andalusia durant anys havia estat el principal graner de vots pel PSOE, ara els votants els han girat l’esquena i han dirigit la mirada i els vots vers el PP. Amb els resultats andalusos Pedro Sánchez ha començat a perdre la «baraka» que durant aquests últims anys ha anat salvant-lo. Les circumstancies econòmiques no ajuden al principal partit del Govern i el passat cap de setmana el lider socialista va tocar «generala» convocant un comitè federal extraordinari on va traure pit de la feina feta i aprofità l’avinentesa per tornar a escenificar un gir a l’esquerra afirmant que «el PSOE estarà al costat dels que necessiten auxili, encara que això incomode als poderosos», i per dur endavant aquesta política esquerrana va fer canvis al nucli dur de la direcció i el més proper a ell. Nucli dur on no hi ha cap representant del PSPV, el socialisme valencià que junt amb Compromís i Podemos governa el País Valencià.

L’independentisme a Catalunya tampoc tindrà un fi de curs ni unes vacances tranquil·les. En poques hores el TSJC es fàcil que anuncie l’apertura de judici oral contra Laura Borràs, segona autoritat de Catalunya, acusada de fraccionar uns contractes per afavorir un amic quan dirigia l’Institució de les Lletres Catalanes, una acusació per un tema alie a l’independentisme, però sota la sospita que, una vegada més, la Justícia espanyola actua contra els independentistes amb qualsevol excusa. Mentre els partits unionistes demanen a tot hora la dimissió de Laura Borràs, ERC, socis de govern de JUNTS, li plantegen que, de manera temporal, deixe el càrrec en mans d’altre diputat de JUNTS i, més tard, amb una sentencia absolutòria torne al seu lloc al front del Parlament català. Borràs no está per la feina.

Aquesta setmana s’ha de reunir, segons van acordar el President del Govern espanyol i el de Catalunya, la Taula de Negociació. JUNTS ja ha anunciat que no acudirà i ERC s’ho juga tot en aquesta reunió perquè en cas que de la mateixa no apareguen propostes concretes als republicans els serà difícil mantindre els seus propòsits de diàleg i recolzament al Govern de Sánchez.

Els únics que no tindran mal de cap durant les vacances seran els Borbons, el pater família gaudint de l’aire condicionat a Dubai, els actuals monarques faran el paperot una setmana a Mallorca i després desapareixeran a qualsevol destí remot, cap problema. Paguen amb els nostres impostos.