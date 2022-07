La nostra vida camina acceleradament. En més d’una ocasió, ho he esmentat. Gaudim i treballem amb pressa. Tal vegada cal tastar millor el segon, eixe instant anònim que pot fer sentir-nos bé. En este, i en qualsevol cas, hi ha paraules recomanables que poden ajudar-nos. Em quede amb la locució ‘xano-xano’. També aprofita el seu sinònim ‘xino-xano’. Fa igual utilitzar-ne un o altre, sempre que s’entenga que significa actuar tranquil·lament.

Ara que arriben les vacances estiuenques, la podrien tindre en compte. No ens obsessionem per viatjar per tot el món en uns pocs dies. Obrim lentament la pàgina de qualsevol llibre i quedem amb les amistats sense mirar el rellotge. Aprofitem el període vacacional ‘xano-xano’, sense estrés.

Altres temes caminen ‘xano-xano’ però fan saó. Es tracta del tema de la recuperació del Palau Reial de València. Pareix que la idea d’entrevistar a personalitats ajuda a llançar propostes. És el cas de la idea del polític Vicent Soler de donar-li el nom de Palau Reial al carrer del General Elío. En les xarxes socials i en la premsa valenciana, ha sigut ben acollida. Esperem que la classe política també l’escolte.

A voltes, ens precipitem amb les nostres declaracions. L’últim vídeo del regidor de València Grezzi, dedicat a la plaça de la Reina, n’és un exemple. El desig de donar una ràpida explicació didàctica al que s’ha fet en eixe espai, per a frenar la polèmica, ha impedit realitzar-lo ‘xano-xano’. És molt aclaridor en diversos aspectes. Sincerament trobe que està millor que abans. Impressiona entrar i mirar-la amb la nova imatge. Però no pot declarar el polític, per no pensar ‘xano-xano’, que es conservaran a la vista algunes vies del tramvia perquè en són un dels testimoniatges més antics. No recorda el regidor les troballes arqueològiques aparegudes allí ni la decisió municipal de no incloure-les en el projecte? De segur, que hi havia alguna manera per a integrar patrimoni i urbanisme. Eixa manera d’actuar, per molt justificada que estiga, em recorda a uns altres temps. El lloable intent de recuperar la muralla islàmica no té molt a vore amb el soterrament de les restes aparegudes en la plaça de la Reina.

En definitiva, vivim el moment. Caminem sense perdre’ns però ‘xano-xano’ per a tastar tot. No deixem de fer però prenent-nos el temps necessari per a no penedir-nos dels resultats obtinguts.