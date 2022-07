Hoy no voy a hacer caso a mi amigo Ernesto, que me pide que me mofe de las monadas de los cargos de gobierno y representación de este país de pandereta. Y aunque lo merezcan, no lo haré porque hay un vital asunto que en el mes de agosto requiere nuestra atención: el derecho al paisaje.

A pesar de la potente influencia de los teléfonos móviles y de la moral luterana adquirida en los estudios en el extranjero, la gente joven, tarde o temprano, ya sea viendo por error un documental o porque sale muy barato, acaba por descubrir el paisaje. Los románticos lo convirtieron en un estado del alma en el que miraban su propia melancolía, como si vieran un espejo, en una operación de vaivén entre su corazón y el mundo exterior. Me he fijado en que muchos de los jóvenes de hoy admiran el paisaje en manada, con sandwiches y cervezas de baratillo que sacan entre bromas y carcajadas. Cuando acaba el último rayo de sol, aplauden, y como sospecho que el artista no les oye, supongo que aplauden al acierto que han tenido en contemplar esa belleza que la Naturaleza nos brinda a intervalos regulares desde que el mundo existe. Sólo para unos pocos jóvenes, en los que también me fijo, la Naturaleza se convierte en una especie de necesidad vital en nuestro actual vivir. Se les añade una urgencia de descanso y de olvidar el resto del mundo. Suelen ir solos o acompañados de personas muy afectas a ellos, como el Fabrice de La Cartuja de Parma, en búsqueda del misticismo ausente de nuestras ocupaciones diarias. Y nuestras ocupaciones se han materializado en este refrán complejo y olvidado que dice «dos españoles, tres opiniones» para afirmar la fama de individualista del español que rara vez atiende a razones ajenas y siempre pretende imponer su voluntad. Aquí discutimos de rotondas con la Guardia Civil, de televisión con los críticos, de jardines con los políticos y hasta de cuentas con los bancos. Pero nadie se ha leído la ley de multazos inútiles por la memoria histórica, ni la extraña ley de vivienda, ni la ley de eutanasia que facilitará mucho el trabajo a nuestros herederos. Espero que inventen pronto el ansiado fármaco que combine el Tramadol con el LSD para poder soportar todo junto. No sabemos si alguno de los datos que manejamos son ciertos, si la izquierda es un montón de jóvenes acomplejados por las riquezas de sus padres, si el nivel cultural puede bajar más después del caos en espiral concéntrica del nivel de educativo o si nuestros organigramas están preparados físicamente para sustentar al enjambre de trepas que se están instruyendo bajo las profecías del provecho propio. Por eso, aunque los jóvenes ignoren que Jean Renoir ya lo dijo en su Partida de campo, se sienten raros ante los paisajes, como si todo les provocara una especie de ternura: la hierba, el agua, los árboles, como un vago deseo, algo que entra, te eleva, y te da ganas de llorar. Los jóvenes tienen derecho al paisaje. El paisaje es un derecho. Cuando tomo la pequeña carretera que va del Saler al Perellonet y veo esa especie de apoteosis circense de tres pistas, con parejas y su niño caminando por el arcén que comparten con señores disfrazados de ciclistas que van en el sentido de la marcha mientras los turistas extranjeros, debido a su lógica, pedalean por el arcén contrario, compitiendo con los tractores que llevan su aromático estiércol evitando al autobús doble de la línea 25, mi corazón eleva una plegaria por los jóvenes que se agolpan inconscientemente en el embarcadero de la Albufera. El mundo se ha hecho pululante y estrecho. Una prueba de que si se hiciera alguna vez caso de las exigencias estéticas, probablemente no hubiéramos destruido tantas necesidades vitales.