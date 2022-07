Tenía que haber llegado en tres horas y media desde Annecy, la ciudad francesa de la Alta Saboya. Pero no. En vez de tres horas y media tardé ocho. El GPS se volvió loco y a la que me di cuenta estaba más perdido que el arca bíblica de Indiana Jones. Finalmente encontré el camino que tocaba y en la frontera suiza, linde con Alemania y a las puertas de Constanza, un guardia que parecía un neonazi pero con cara y músculos de gelatina me estuvo investigando casi media hora, como si fuera a conseguir con su hazaña la Cruz de Hierro. Me dijo que abriera la maleta, despreció olímpicamente los tres libros que había a simple vista y le metió mano a lo más hondo del equipaje. La bomba está en los libros, estuve a punto de decirle. Pero si lo hubiera hecho, igual me tiene leyendo Mein Kampf de cabo a rabo en el cuarto de las ratas. Tengo aquí los libros, en la repisa de la ventana que da al patio luminoso de un hotel tendido sobre el Rin: la tantas veces leída novela de Simenon Tres habitaciones en Manhattan, La hija oscura, de Elena Ferrante (mira que si detrás de ese seudónimo apareciera un hombre), y Resurrección, un libro de poemas de Julia Otxoa que es para hacerles un monumento al libro y a la autora. El grasiento neonazi me devuelve todo lo que se llevó para investigar si yo iba a volar entera la isla de Mainau, o el barco que llena Meersburg de turistas en la otra orilla del lago. Y adiós.

Han pasado varios años desde la última vez que estuve en esta ciudad. La maldita pandemia lo ha hecho todo pedazos. Antes siempre vine en invierno. La memoria de la nieve. El regusto persistente de un plato bien cumplido de Käsespätzle, esa pasta tradicional que es como un sabroso grumo donde se entremezclan los recuerdos. Los trenes que se perdían entre carteles escritos en alemán y nunca sabía si estaba en la estación de llegada o los transbordos. El viaje a los pueblos de la Selva Negra con esos pequeños esquíes que te convertían en un ridículo colega del Pato Donald caminando por la nieve. Hay sitios a los que vas y en el viaje de vuelta ya has olvidado hasta el nombre de esos sitios y sólo queda de ellos como una bruma que oscurece la memoria. Otras veces es todo lo contrario: llegas a un lugar del que todo lo desconocías, estás ahí unos días -o a veces unas horas- y ya no te quitarás ese lugar ni a su gente de la cabeza. Ahora he vuelto a Constanza y es verano. Para participar en un Seminario que organiza en la Universidad el profesor Pere Joan i Tous sobre mi novela Aquel invierno y la excelente versión en alemán de mi amigo, escritor y traductor Erich Hackl. Siempre dije y escribí que los regresos son imposibles. Qué quedará de lo de antes. Dónde andará el grupo de jóvenes estudiantes que hace muchos años asistieron a mis primeras conferencias en la Universidad. Por eso fue un gozo reunirnos de nuevo, al reclamo de Sarah Roos, una de aquellas estudiantes, y disfrutar a tope de esa insuperable pizza Dünnele que elaboran con un amor infinito en la granja Kranz de Liggeringen. No conocía a Paco, que llega con Heike de sus Illes y nos pasamos el rato hablando de lo que pasa en el mundo y de lo que sería mejor que no pasara nunca. Desde hace tiempo era Pia sólo un nombre y ahora cenamos con Pere en su pequeño jardín alejado del mundanal ruido. Los nombres son las raíces donde se anclan muchas veces los regresos. Por eso los saco aquí, como esos puntos en el mapa de los afectos donde siempre será imposible la mierda del olvido. El lago con los Alpes en lo más atrás de su inacabable superficie. Le ha crecido desde el fondo un bosque de plantas invasivas que asoma la cabeza como una pequeña y amenazante cría de Godzilla. El centro de la ciudad antigua surge como de un cuento romántico ocupado por un millón de paseantes. En una punta del puerto se yergue altiva la impresionante Imperia, mujer libre y cortesana, seductora de Papas y Emperadores, personaje de Balzac cuyo protagonismo ignoraba hasta hace sólo un rato. Cinco días en esta ciudad que siempre va conmigo. Los viajes de otros años que nunca serán pasado porque el pasado existe siempre cuando lo recordamos. Los nombres que nunca dejarán de anclarme a los abrazos, como en el libro inmenso de Eduardo Galeano. Cuando ustedes estén leyendo esta columna, andaré de vuelta a casa. El maldito neonazi de la frontera conseguirá algún día su Cruz de Hierro torturando al viajero con su libro hitleriano. En la maleta, muy a la vista, los libros que como todos los buenos libros serán como bombas contra lo más innoble de lo humano. Dejo en la despedida, hasta la próxima vez, los versos de Julia Otxoa: «Esa hermandad con el tiempo, / ese vínculo filial con la belleza». Así fueron los días de Constanza. Aunque sea verano, esta ciudad será siempre para mí la memoria de la nieve. Siempre.