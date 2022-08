A día de hoy nadie cuestiona que para adaptarnos al cambio climático debemos mejorar, y mucho, la gestión del agua. Menos recursos hídricos, más fenómenos extremos (sequías y DANAS -gotas frías-) y mayores temperaturas conforman un nuevo escenario al que la sociedad debe adecuarse. Y aunque el problema se ha incorporado al discurso (no hay político que se precie, mayormente tras los calores e incendios de este verano, que no se refiera a la necesidad de abordarlo), no se articulan medidas concretas confirmándose una vez más que del dicho al hecho hay mucho trecho.

Viene al caso este comentario por la supresión temporal del canon de saneamiento en algunas comunidades autónomas (Andalucía o Valencia), una medida inconveniente desde la óptica de la gestión eficiente del agua. Bien está que en épocas de crisis se ayude al ciudadano a llegar a fin de mes. Pero no todo vale. Las familias, que lo saben, ahorran en lo superfluo, manteniendo lo esencial. En este caso, además, la medida es populista (8 €/mes de ahorro familiar, nada resuelve), beneficia a quien más agua gasta (parte del canon es proporcional al consumo) y potencia la creencia de que el agua es cara, cuando en realidad está muy subsidiada, sobre todo las dos últimas etapas del ciclo urbano, el drenaje y la depuración. Unos subsidios que nos alejan del principio de recuperación de costes que, para promover la eficiencia, desde el 2010 exige la Directiva Marco del Agua. El gestor del agua urbana debe lograr el objetivo de suministrar, de modo sostenible, un servicio de calidad al menor costo posible. Para alcanzarlo es necesario, aunque no suficiente, disponer de medios económicos. Las infraestructuras hidráulicas, la base del servicio (potabilizadoras, bombeos, tuberías, colectores, depuradoras o emisarios), son muy costosas y, como todo en este mundo, envejecen. Hay, pues, que construirlas, mantenerlas y, llegado el momento, renovarlas, lo que requiere un dinero que debe proceder íntegramente de las tarifas de quienes las utilizan. Esto, en síntesis, es el principio de recuperación de costes. Cuando, como en España, las tarifas no cubren todos los costes, como estas infraestructuras son imprescindibles, hay que subsidiar. Una comparación de precios y estructuras tarifarias lo aclara. Cómo, si no, explicar la diferencia existente entre España y Dinamarca, inapreciable, por cierto, en el campo energético. Pagamos por el agua cinco veces menos (1,91 €/m3 por 9,5 €/m3) y, lo que es muy clarificador, con un reparto muy asimétrico. En España el abastecimiento representa el 60 % del montante total (el 35 % en Dinamarca). Los porcentajes complementarios (40 % en España, 65 % en Dinamarca) aplican al drenaje y la depuración. De ello se infiere que Dinamarca recupera sus costes y España no. Y que el drenaje y la depuración están mucho más subsidiados que el abastecimiento. Y mientras así sea, irán siempre a remolque de financiaciones singulares. Dicho más directamente, no serán sostenibles. Y como la recuperación de costes propicia la eficiencia, no extraña que algunos países, como Alemania, apliquen este principio a rajatabla. Para minimizar el riesgo de inundaciones urbanas, gravan la impermeabilización del suelo (2 €/m2 y año), pago evitable si el agua de lluvia queda (almacenándola o con un drenaje sostenible) en la parcela. Hoy el canon de saneamiento tiene difícil justificación. Traslada un problema de competencia municipal (la depuración del agua) a la autonomía que, a su vez, si la dimensión del problema es notable, lo eleva al Estado. Pero siendo los municipios quienes tienen las competencias, también deberían asumir la recaudación del pago de los ciudadanos por este servicio. Y con esos ingresos apostar, desde donde está problema, por la mejor solución, procurando, además, por el buen uso (recargar acuíferos o regar) de las aguas ya depuradas. Al fin y al cabo, la reutilización es el ejemplo de libro de la economía circular y, al tiempo, una estrategia clave en la lucha contra el cambio climático. El actual sistema de pago indirecto vía canon (¡el mismo en toda la autonomía!) no es eficiente, puede dirigir el dinero hacia etapas del ciclo urbano ajenas a la depuración y, en fin, dispersa las responsabilidades propiciando las injerencias políticas (como la supresión del canon). También esa dispersión de competencias explica por qué Estado y autonomías pagan a medias la multa multimillonaria que, por falta de depuración en grandes municipios, se está pagando a Bruselas. Multa que sería muy superior si el escrutinio se extendiera a ciudades inferiores a 2000 habitantes. Responder al reto del cambio climático exige, concentrando responsabilidades, reestructurar la administración, de modo que quien tenga el problema también tenga la capacidad y ¡la obligación! de resolverlo. Trasladarlo a instancias superiores, proceder paternalista que, como se ha dicho, diluye responsabilidades, pudo tener sentido hace décadas. Hoy, en un país tan descentralizado, no. Y, en paralelo, crear un ente regulador que controle y apoye a los ayuntamientos a gestionar de modo sostenible el agua urbana, vigilando la renovación de unas infraestructuras, de cuyo estado depende nuestra adecuación al cambio climático. Pero hay que significar que este es un planteamiento válido para municipios con suficiente economía de escala. Núcleos rurales y pequeñas poblaciones deben ser apoyadas, técnica y económicamente, por entes superiores. Pero esa es otra reflexión. Lo que se defiende, basado en el sentido común, está además alineado con la meta nº 6 de la Agenda 2030 «Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento». Entre sus objetivos figura «Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento». A día de hoy, en lo referente a la depuración, se está muy lejos de ello. Y como los cambios a realizar exigen tiempo y buen tino, conviene pasar ya de los dichos a los hechos. El cambio climático ya ha llegado, pero mentarlo una y mil veces, como hacen nuestros políticos, de nada sirve. Son los hechos, no los dichos, los que permitirán afrontarlo con garantías. Y para ello necesitamos más políticos con visión de Estado y menos chiquilicuatres.