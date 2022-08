Por favor, no mear en la fachada. Gracias». No vayan a creer ustedes que esta petición responde a un pasado muy remoto o a un lugar alejado de la civilización. Ni mucho menos. El ruego figura escrito hoy en un cartel colgado del escaparate de una administración de lotería en un pueblo turístico de Mallorca. Pero resulta cierto que la advertencia recuerda cuando España era un país subdesarrollado, inculto e incívico. De hecho, evoca fotos de hace décadas o quizá siglos. Luis Carandell (1929-2002), uno de los mejores periodistas españoles del siglo XX, un personaje genial, brillante y simpático, popularizó en la revista Triunfo una sección con el título de ‘Celtiberia show’ que se convirtió en uno de los retratos más divertidos y, al mismo tiempo más deprimentes, de un país que salía de una dictadura en blanco y negro para intentar entrar en una democracia en color. Tanto aquella sección, como el libro que recogió aquellos artículos en 1994, alcanzaron tal éxito que varias generaciones solemos definir algunas situaciones grotescas como de Celtiberia show. Tipo curioso, como buen periodista, Carandell apuntaba estos desmanes en forma de carteles tragicómicos y luego los comentaba para deleite de sus numerosos lectores. Fue Luis Carandell corresponsal en varios países, escritor de varios géneros y también presentador del Telediario durante unos años en una extraordinaria carrera. Pero me atrevo a afirmar que, sobre todo, ha pasado a la historia del periodismo por la creación de aquella sección de ‘Celtiberia show’. Por desgracia, cuando ya creíamos que aquella sociedad pertenecía al pasado, comprobamos ahora que nos persigue en el presente.

Otro gran periodista de aquella generación, Pedro Altares, acostumbraba a decir que formábamos un país de nuevos ricos donde mucha gente en los pueblos destruía casas de piedra del siglo XVIII para construir bloques de cuatro pisos. Todo ello con tal de presumir de contar con ascensor. Altares se refería a los usos y costumbres de un pueblo de Segovia, donde residió, pero su certero análisis podía y puede extenderse a cualquier sitio. Volviendo a Mallorca, el pintor Miquel Barceló asegura que su isla ha fulminado 300 años de historia en apenas una generación. Y ello explicaría, a juicio de Barceló, la destrucción de ese entorno, de sus raíces y de su identidad. Es indudable que las tecnologías, el llamado progreso, ha reportado y reporta grandes avances en todos los terrenos. Por supuesto. Ahora bien, no parece menos cierto que la técnica transforma las formas, pero no las mentes que se cultivan con la educación, el respeto a los demás y, en definitiva, el civismo. Así las cosas y aunque suene increíble, hay gente que sigue orinando en la fachada de una tienda en pleno centro de un pueblo costero. Evaristo Acevedo, un magnífico escritor de humor, uno de los colaboradores más geniales que tuvo la revista La Codorniz, sostenía allá por lo años setenta que la verdadera cultura de un país se medía por el estado de los lavabos en los bares de carretera. No cabe duda de que han mejorado muchísimo en el último medio siglo. La lástima es que muchos usuarios siguen sin tirar de la cadena del váter. Como diría otro grande como Forges: «País».