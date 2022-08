Així, sense més prosa. La falta de metges als hospitals afecta ja a la qualitat del sistema sanitari que, de seguir així, passarà d’urgències al dipòsit de cadàvers. No són pocs els pacients als que se’ls comunica telefònicament que la cita concertada amb l’especialista se posposa sine die. I passa un mes, i un altre, i el pacient protesta i li diuen: ho sentim, no hi ha cardiòlegs (per exemple). I encara sort que mantenen el servei d’urgències durant la nit i no demanen que et programes els infarts al llarg del dia. El calendari diu que som al 2022, però caminem cap al 1950. En aquell temps, quan estàvem molt malalts demanàvem amb urgència: Confessió! Fins que la Sanitat pública guanyà prestigi i ens acostumàrem a cridar: Ambulància!

Si governar és prioritzar, cal atendre l’urgent —la Sanitat— i demorar coses menys importants; perquè la salut no ho és tot, però sense salut no som res. Diran que tot és transcendent, però quan un govern té moltes prioritats en realitat no en té cap. La sanitat és un servei essencial, i si el govern no actua amb diligència és per manca de reflexos. A què espera per convalidar els títols de metges estrangers? A llegir centenars de làpides amb l’epitafi «Us vaig dir que contractàreu metges»? Ja sé que sona brutal, però governar és prendre decisions, i retardar les solucions redueix la seua eficàcia.

La realitat, lliure de qualificatius, és que falten 4000 metges especialistes en Espanya, segons l’últim estudi de 2019 encarregat pel propi ministeri. Si afegim les jubilacions previstes els propers anys, així com l’increment de població i de la renda per càpita que augmenten la demanda de serveis mèdics, la falta de metges s’aguditzarà. Poc importa si el problema l’han generat els “retalls” del PP o la falta de planificació. Els resultats són els que validen o invaliden les polítiques que s’apliquen. I seria de necis fer el mateix i esperar resultats distints. Qui siga incapaç d’entendre això hauria d’estar incapacitat per a governar.