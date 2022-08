“La suplementación es un negocio, han surgido un montón de marcas, la suplementación forma parte de la medicina, no hay que tomarlos al tun tun”, confiesa la doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid y experta en microbiota Sari Arponen, quien añade: “No quiero tener incentivo comerciales”.

Elogiando las cualidades de la vitamina D, Arponen relata experiencias personales concluyendo que “es muy difícil tener niveles de vitamina D adecuados, es tan importante la vitamina D…tanto, tanto…es un factor protector. ¡El magnesio y la vitamina D fundamentales!”. Hay colegas que arguyen que “la vitamina D no ha demostrado nada”, a lo que la doctora replica: “Hay que dar vitamina D a todos los pacientes y a los médicos”, dictamen que hace saltar chispas precaviéndola de no meterse en áreas de salud laboral.

Participa el refranero español: “Donde entra el sol (vitamina D), no entra el médico”.

“Lo malo está ahí a propósito. Azúcar a cascoporro, grasas chungas ¡no!...lo siguiente. Y aditivos de diverso tipo”, se lee en el blog de la también miembro de Slow Medicine Revolution (“romper mitos anticuados y luchar por un cambio de paradigma en la Medicina”). La Unión Europea paradójicamente advirtió que ¿“qué era eso de andar prohibiendo cosas que a la industria le viene bien”?

¿Por qué España siendo históricamente un país de excelentes productos frescos su consumo cada vez es menos accesibles a la población? ¿Acabar con la huerta sea como sea? “El buen alimento, hace el buen entendimiento”, alecciona el refranero.

A “esos de arriba, nosotros les pagamos el sueldo” pero no frenan la deriva a la que dirigen la Sanidad Pública española, Si hacemos mucha presión podemos cambiar algo” pero… “no lo creo” y rememora: “La Sanidad Pública en España ha sido estupenda, con sus más y sus menos”. Arponen en Internet publica artículos ampliamente consultados, en alguno de ellos declara: “Lamentablemente no hay nutricionistas en muchos hospitales, no desde luego en los Centros de Salud”. Psicología (“en la pública no hay”), terapeutas, CAFD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), logopedas, podología, odontología, enfermeras y enfermeros, internistas, farmacia, auxiliares, celadores y celadoras son personal imprescindible para solventar satisfactoriamente cuantas necesidades ha de cubrir una Sanidad Pública que se encuentra vampirizada por el despótico clientelismo empresarial en las Administraciones desangrándose a golpe de codiciosos intereses. “Como vayamos por el ¡sálvese quien pueda! Se salvaran unos pocos; el tema de los niños es muy problemático”. Ante tal orden de cosas ¿interesa a la trama pandillera la atención mustidisciplinar en la Sanidad Pública? Obviamente no.

“La Medicina de verdad tiene que ver con muchas cosas”. Ejercicio, alimentación, estado psicológico y sin duda la situación económica. “No todo el mundo se puede permitir” recursos anexos a la Sanidad Pública. “Conocí a un chico que se gastó ocho mil euros en pruebas”.

“Uno de cada dos europeos va a tener un cáncer” sentencia la licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia, a la par que especifica que “nuestras células están haciendo copias continuamente”.

“A mí lo que me gusta es que la gente sepa cuidarse, yo cuento lo poco que sé, cuanto más estudio, más me doy cuenta de que no sé nada, hay un montón de cosas que no sabemos”.

Nuevamente el refranero español conviene: “Más cura una dieta, que cien recetas”.

¿Por qué en el siglo veintiuno, en un planeta que ofrece cuanto puede alimentar a la humanidad, el terrible futuro inmediato es el del desabastecimiento alimentario? ¿Alguien frenará esos oligárquicos proyectos alimenticios de las élites dominantes? ¿Por qué una de cada cinco personas muere por mala alimentación asociada a factores de riesgo?

“¿Quién de aquí es cien por cien sano? Preguntó la autora al público reunido en el espacio cultural de la FNAC durante la presentación de su libro: El sistema inmunitario, por fin sale del armario. “Algo se estará haciendo mal para que todos tengamos problemas”. El título del libro, en un principio, iba a ser otro pero el escritor, presentador y humorista More, amigo de la escritora, exclamó sin pelos en la lengua: “¡Eso es una mierda!” sugiriendo en aquél preciso momento el título con el que se ha editado. La también doctora Molner añade sobre la obra: “Un libro que os puede cambiar la vida, el libro es para subrayarlo”.

Mónica Molner especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, presentadora del encuentro refiere de Arponen: “Podría ser una magnífica ministra de Sanidad”. ¿Es imprescindible para ocupar tal puesto tener ética deontológica o sólo tragaderas para seguir en amarre al carro?

“La microbiota se merecía un libro, manda continuamente señales al sistema inmunitario, en el momento que la microbiota está alterada, el sistema inmunitario también, luego, el sistema inmunitario dice: ¡guau, voy a enviar una alergia! Si tienes un hombro fastidiado seis meses, es que el sistema no funciona, si hay algún accidente el sistema inmunitario lo tiene que arreglar”.

¿Por qué el ser humano deshumaniza a quienes padecen ciertas dolencias llegando a la persecución, exclusión, abuso o abandono? ¿Cuántas personas con ostensibles patologías han sido utilizadas como mero espectáculo? ¿Cuántas testas coronadas se han servido de padecimientos ajenos para amenizar sus cortes? “El enfermo nos muestra la fragilidad que tenemos todos. Y eso puede resultar aterrador”, escribe el médico especialista en medicina interna Benjamín Herreros autor de El enfermo en el cine, ejemplar donde enumera la diversidad de “patobiografías” llevadas a las pantallas.

¿“Visión farmacentrista”?

Movimiento, actividad, contacto físico con animales domésticos y alejarse de las constantes noticias atemorizantes favorece la microbiota, respirar aire puro entre árboles y plantas. ¿A qué esperar para volver a ser parte del planeta?

Cualquier sistema cuando produce y arraiga malestares, deficiencias, pobrezas es mellizo del inmunitario suscitando la aniquilación.

Arpone estuvo en IFEMA (Institución Ferial de Madrid) durante la pandemia, “ha sido muy difícil, ha sido muy duro, nadie hablaba de los falsos positivos”.

“Llevamos dos años, miedo, miedo, miedo”.

“Atascos, contaminación, tóxicos en las redes sociales, la tele, el cerebro no sabe qué hacer con eso”. Hay ocasiones en las que “tus analíticas están bien, ¡bueno! entonces ¿por qué me encuentro mal?”. El estrés juega malas pasadas aunque “otras veces, es que no te han hecho las pruebas que necesitas”. Llegado este punto Arponen cita al médico internista y escritor Gregorio Marañón quien aseveraba que lo mejor en la profesión médica era “la silla para hablar con el paciente”. Tal como refiere otro refrán: “Dolor contado, al punto aliviado”

Abierto el debate y ante una concurrencia notable salieron a la palestra frases de la conferenciante: “El ser humano tiene una dimensión espiritual que es muy importante”. “Hay muchos fármacos estupendos”. “La ciencia está bien, la ciencia tiene muchas ventajas”.

¡“Apaga la tele y ponte un podcast de humor, toda la porquería que nos están dando todo el día, no os quedéis con eso que no tiene solución”!, recomienda la presentadora quien a día de hoy trabaja en la USSyR (Unidad de Salud Sexual y Reproductiva) de Malvarrosa.

“Si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados denle mejores alimentos. El hombre es lo que come”, fraseó el filósofo alemán, responsable del humanismo ateo contemporáneo, Ludwig Feuerbach citado por la autora.

José Ignacio de Arana, doctor en Medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, en su libro Respire hondo, anecdotario médico, precisa: “El narcisismo científico de nuestra época y de nuestra educación no debe oscurecernos la vista para el reconocimiento de que alguien antes de nosotros ya había pensado, aunque de manera distinta, en los mismos problemas y en sus soluciones”.