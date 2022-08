Ningú ha dit que cada dia tindrem llum. Algunes vegades, ens trobem sense la claror necessària per a caminar. En eixos casos, hem de ser conscients de l’absència d’il·luminació. Hi ha una locució que ho definix. Es tracta de l’expressió ‘a fosques’. M’agrada la seua sonoritat. Literalment suposa que no tenim llum. De forma figurada, es referix al fet que una persona es troba sense informació prèvia i que desconeix els detalls de com ha d’actuar.

En estos dies, la puc emprar per a indicar el desconeixement de les administracions de la situació en la qual es troben moltes de les estacions de tren tancades. No han d’anar ‘a fosques’ en el tema. Cal que sàpien que s’enfonsen i són també patrimoni. L’empresa estatal Adif no pot quedar-se impassible davant la lamentable situació, per exemple, de les estacions del Camp de Morvedre situades a Algar o Algímia. Un dia del 2012 vaig entrar a l’ermita de Barraix d’Estivella, La porta estava caiguda. Pensí que n’era el final. El seu propietari, la Diputació de València, anava ‘a fosques’ i desconeixia que li pertanyia. Deu anys després, se n’ha pogut celebrar el centenari. S’ha comprovat que, quan les persones s’unixen amb reivindicacions justificades, al remat es troba la llum. En la vida, quan menys ho esperem, les persones ens trobem ‘a fosques’ i desorientades. Llavors hem de tindre clar que toca deturar-se en una estació i agafar un altre tren. En eixe moment, hem d’il·luminar el nou camí. Una bona companya de treball ha demanat una altra destinació. Es diu Ana. Ha considerat que havia d’entrar en una nova estació. Pot passar-nos a qualsevol de nosaltres. En eixe instant, cal pensar que en l’andana es queda la gent que ens estima. Sempre la trobarem, si tornem. Ella ja saps que un nou tren és meravellós, si nosaltres l’il·luminem. Espere que les mesures per a limitar temperatures en espais públics no ens deixen ’a fosques’ i siguen efectives. Encara recorde el límit temporal de velocitat a 110 km. No sé si realment aprofità el canvi. Desitge que este sí ho faça i que la norma s’aplique en totes les autonomies, també en la de Madrid. En definitiva, no tinguem por de trobar-nos ‘a fosques’. En la situació on regne l’obscuritat més profunda, sempre tenim l’oportunitat de trobar un interruptor que ens il·lumine.