No sin ventilador

Me sorprendo a mí misma preguntando si funciona el aire acondicionado al reservar en un restaurante de la playa porque comer en una terraza es más un castigo que un divertimento en esta ola de calor en bucle en la que hemos de disfrutar del verano como manda la tradición. En algunos locales han puesto carteles avisando de que «No hay aire», se entiende que refrigerado, no se sabe si porque nunca hubo, está estropeado o los propietarios son los más fervientes seguidores de las medidas de ahorro energético que nos pide el Gobierno y que todos deberíamos aceptar por responsabilidad y sentido común. Controlando luces y temperaturas nos vamos adaptando al cambio climático y a la vez lo mitigamos reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el consumo de energía, aunque el real decreto no lo diga.

Por mi parte, además de hacerme con abanicos de una variada gama de colores y tamaños para la vida en exteriores, me he equipado con un ventilador mega eficiente para poder ver el estreno televisivo de agosto más comentado en las redes sociales. Por supuesto, me refiero a «Mapi», el engendro de La 1 -en su escrupulosa acepción de la RAE- para después del Telediario de la noche. En la primera entrega estuvo entre los invitados a jugar con Jandro y la muñeca virtual Ana Obregón, siempre un aliciente. El miércoles actuó Raquel Sánchez Silva después del anuncio de la cancelación de «Maestros de la costura» y la noticia de que un juez de Palermo ha dictaminado que la muerte de su marido fue un asesinato. Otros participantes no llegan a la categoría de «famosos». En la cadena pública han mostrado cómo se construye la animación enseñando a la actriz con el armatoste en la cabeza en plató que se transforma en la angelical cara de dibujos en pantalla. La cuota de pantalla de «Mapi» no es para tirar cohetes, pero aceptable en la decadente parrilla de La 1. Por rutinas inamovibles o cabezonería, quién sabe, se ven más las repeticiones de «El Hormiguero». Y, sin salirnos de lo de siempre, el espacio que triunfa en este ambiente tórrido pueden adivinar cuál es: «First dates». La lógica estival convierte también al ya clásico formato de archivo «Viaje al centro de la tele», dirigido y guionizado por Pedro Santos, con la voz de Santiago Seguro y la impronta de Forges, en un éxito de audiencia superando la cifra mágica del millón de espectadores, entre los que me incluyo. Qué buen rato de nostalgia y sonrisas debajo de un potente ventilador.