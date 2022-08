En otros tiempos, cuando el aire acondicionado todavía no era un lujo al alcance de todos-o casi todos- refugiarte en una sala de cine que disponía de este medio de refrigeración sin duda constituía la mejor opción para pasar las tardes de verano. El largo y cálido verano. Como el título de aquel excelente melodrama de Hollywood de finales de los años cincuenta con un Paul Newman en camiseta interior que ya lo hubiera querido el diseñador Giorgio Armani para alguna de sus campañas de ropa íntima en lugar de Cristiano Ronaldo. O también, la opción popular, pasar la fresca en una de las terrazas de cine que señalaban el mapa urbano de la ciudad entre junio y septiembre. El olor de jazmín de algunas de ellas era sin duda un lujo añadido al programa doble que ofrecían. Este verano, a juzgar por los titulares, sin duda también está siendo un largo y cálido verano más allá de las temperaturas de Guinness con las que cada día nos asaltan el cuerpo serrano. Del Palacio de la Moncloa a los Mares de China, de Alemania a Rusia pasando por el gasoducto de la discordia, todo invita al calentamiento, en este caso, geopolítico. «Caliente, caliente» cantaba Rafaela Carrá como vaticinio de tiempos futuros. En Italia se preparan para unas próximas elecciones que los pronósticos más lúgubres prevén decantarse hacia la extrema derecha y personajes tan siniestros como Giorgia Meloni, una señora en la órbita de politicos tan distinguidos en su defensa de los derechos de las minorías como el polaco Mateusz Morawiecki o el húngaro Viktor Orbán. Entre nosotros la política italiana, la señora Meloni, tuvo su día estreno apocalíptico invitada por Vox en las últimas elecciones andaluzas, partido, que según algunas encuestas, anda perdiendo un poco de fuelle en esto de las preferencias de los votantes. Solo le faltaba que su Estrella del Sur, Macarena Olona, haya decidido dejar el partido después de ver su futuro reducido a simple diputada de un parlamento regional. Y donde dije digo, digo Diego.

El verano ya sabemos que invita a los encuentros familiares. Hace unos días, en una celebración de carácter familiar, en esas conversaciones un poco caóticas que surgen cuando la paella ha pasado a mejor vida, uno de los presentes- sin duda actuando de buena fe- le adjudicó la realización de nuestro parque urbano o Jardí del Túria al mandato de Rita Barberá. Esta persona -y cuñado mío para más información-desconocía el origen y puesta en marcha del proyecto, así que me tocó hacer un poco de pedagogía y de clases apresuradas de historia local y recordar que fue un gobierno municipal socialista el que llevó a cabo la primera gran transformación urbana de la ciudad. Recordarle la movilización ciudadana, «el llit del Túria és nostre i el volem verd», que consiguió que el antiguo cauce no se convirtiera en una autopista urbana como querían las autoridades franquistas. Recordarle también de paso que en esos años hubo otra gran movilización que batalló para que El Saler no fuera urbanizado. Como siempre alguno de los presentes se sintió un poco molesto, consideraban, según ellos, que estaba «metiendo» la política en una celebración familiar. Y ya se sabe que en una celebración de este tipo está prohibido todo lo que no sea cantar «cumpleaños feliz» con las voces de Parchís. Por mi parte se trataba simplemente de hacer memoria histórica. Un ejercicio que por lo que se ve no se practica mucho. Y al Cesar lo que es del Cesar. Tengo que decir que la cosa acabó con este cuñado mío agradeciéndome la aclaración y de paso, el breve repaso de historia contemporánea valenciana. No faltaba más. Para eso estamos.