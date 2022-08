Luchadores que abandonan

Oigo en la radio a un ganadero. Un luchador que se ha cansado de luchar. -¿Puede haber desabastecimiento de leche?

- Naturalmente, dice.

Son decenas, cientos de granjas que apenas pueden resistir los gastos de sus explotaciones. Que pagan sus impuestos, que facturan 100.000 euros al mes y no les salen las cuentas. Pierden dinero. Y cierran. Una detrás de otra.

España condenó a su suerte a millones de agricultores y ganaderos. Ricas vegas para el cultivo están abandonadas y ahora rezamos para que no nos falte el trigo, el pescado, la carne, todo aquello que permite alimentar a la población. El sector primario, el básico, está herido de muerte. Una muerte que comenzó hace decenas de años.

Ha comenzado de manera acelerada la caída del sector secundario. La industria se trasladó a países del tercer mundo donde no hay seguridad social, y millones de trabajadores están dispuestos a producir a cambio de la subsistencia. Eso lo sabemos todos, sabemos que grandes explotaciones agrarias en países africanos están en manos europeas, poderosas manos que han apostado por la globalización, eufemismo que encierra el producir muy barato para vender sin aranceles en los países que todavía pueden comprar. A todas estas la inflación anda desbocada. Baja el consumo, es decir, baja la demanda y suben los precios. La ley de la oferta y la demanda, patas arriba. Es igual, siempre saldrá un reconocido economista de la escuela liberal para ofrecer su científica explicación que lo justifique.

Se nos anuncia un otoño negro. La guerra de Ucrania desnuda a media Europa que depende del gas de un país al que se le colocan todos los sambenitos y culpas. Si el conflicto se agudiza o se extiende estaremos en la época del gasógeno. Y cuidado con cortar un pino o un matorral, fuente de energía primaria, que llega la legión de ecologistas de salón, debidamente subvencionados para señalar culpables del desastre climático. Tires por donde tires no se despeja el panorama. Y es entonces cuando llega el presidente del gobierno y con toda la solemnidad anuncia que se quita la corbata como ejemplo de ahorro de energía. El cachondeo general en las redes ha sido estratosférico. Al presidente , tan pagado de sí mismo que ha superado en locuacidad al mismísimo Zapatero, hay que recordarle los principios virtuosos del silencio. Ya advertía Pitágoras aquello de que «cállate o di algo mejor que tu silencio…». Pero a ver quién calla a un político en la época de las redes sociales, donde cualquier analfabeto se considera un Sócrates. Se trata de hablar sin parar. Es un buen método para ocultar la realidad. Hablemos de corbatas y olvidémonos de la negritud que nos espera tras la luz del verano.

España se argentiniza, leo.Y tienen razón. Recuerdo que en uno de mis viajes a la patria de Borges y de la iglesia maradoniana, que allí también “hay gente pa tó” me sorprendió el convencimiento que taxistas y obreros de aquel país tenían de la importancia del gobernante, algo que en España, o en la Europa de aquel tiempo, hace dos décadas, estaba superado. La estabilidad no dependía de que mandaran socialdemócratas o conservadores. Un lujoso privilegio. Ahora todos queremos vivir del Estado sin caer en la cuenta de que el Estado es una vaca que no da leche para abastecer a toda la población. Y que cualquier día cierra y suspende pagos.